Украинские силовики сообщили о подготовке к прекращению огня в Донбассе

Проблем выше крыши. Политолог о словах Зеленского о перемирии в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит в прекращение огня на территории Донбасса с 27 июля после подписания соглашения в "нормандском формате". Политолог Александр Форманчук в эфире радио Sputnik назвал это ситуативным оживлением темы.