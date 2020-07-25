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Украинские силовики сообщили о подготовке к прекращению огня в Донбассе
Украинские силовики заявили, что проводят подготовку к полному прекращению огня в Донбассе, подобных мероприятий не было за весь период проведения операции... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T20:36
ситуация в днр и лнр
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, в мире

Украинские силовики сообщили о подготовке к прекращению огня в Донбассе

20:36 25.07.2020
2246
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Украинский военный в Донецкой области
Украинский военный в Донецкой области
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
КИЕВ, 25 июл - РИА Новости. Украинские силовики заявили, что проводят подготовку к полному прекращению огня в Донбассе, подобных мероприятий не было за весь период проведения операции Объединенных сил.
Видеоконференция контактной группы по Донбассу прошла в среду. Стороны договорились о прекращении огня на линии разграничения в Донбассе с 27 июля.
"Подразделения из состава Объединенных сил начали подготовку к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения, которое вступает в действие с 27 июля 2020 года. По масштабу подобных мероприятий не было за весь период проведения операции", - сообщил штаб операции Объединенных сил в Facebook.
Так, дополнительные меры по усилению режима прекращения огня на выполнение достигнутых договоренностей внедряются на местах. Начиная с 00.01 мск 27 июля, на каждой из украинских позиций дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие, большинство из которых "имеют большой боевой опыт и непосредственно занимались профильными вопросами во время участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН".
Военнослужащие в Донбассе
24 июля, 14:51
ЛНР обвинила Киев в размещении техники в населенных пунктах в Донбассе
Как отметили украинские силовики, они готовы к возможным провокациям "противника с целью сорвать перемирие".
Сообщается, что с целью объективного информирования украинского общества и мирового сообщества о текущей ситуации в Донецкой и Луганской областях на различных участках линии разграничения предусмотрена работа корреспондентов и съемочных групп украинских и иностранных СМИ. "Также штаб операции возобновляет практику информирования общественности о текущей ситуации через уполномоченного представителя", - резюмировали в штабе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем
23 июля, 22:16Сказано в эфире
Проблем выше крыши. Политолог о словах Зеленского о перемирии в ДонбассеПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит в прекращение огня на территории Донбасса с 27 июля после подписания соглашения в "нормандском формате". Политолог Александр Форманчук в эфире радио Sputnik назвал это ситуативным оживлением темы.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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