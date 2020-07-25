Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200725/1574920505.html
Более 8,5 тысячи российских военных вылечились от коронавируса
Свыше 8,5 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, в том числе за сутки выздоровели 73 человека, сообщается в бюллетене Минобороны РФ. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T20:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779859_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_3cd36cb89d5227d8ec8ee17a5c0a2bf0.jpg
https://ria.ru/20200725/1574919562.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779859_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_3cd36cb89d5227d8ec8ee17a5c0a2bf0.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779859_12:0:2743:2048_1400x0_80_0_0_49bc258626543f536425b1d25d25bdf8.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779859_353:0:2401:2048_1400x0_80_0_0_0a09394302145b74d3ad70a9d9d83e95.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, общество

Более 8,5 тысячи российских военных вылечились от коронавируса

20:34 25.07.2020
238
© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Свыше 8,5 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, в том числе за сутки выздоровели 73 человека, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 73 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных Силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 8536 человек", - говорится в сообщении.
Фотоснимок коронавируса
Вчера, 20:02Распространение нового коронавируса
В Португалии создали убивающую коронавирус маску
Общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 1012.
На 25 июля в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлены 1142 военнослужащих с положительными результатами тестирования. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 190 военных.
Общая численность военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны РФ, составляет 774 человека.
В Минобороны отметили, что в течение месяца число выздоравливающих превышает количество заболевших коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
600003
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьОбщество
Рекомендуем
Украинский военный в Донецкой области
Украинские силовики сообщили о подготовке к прекращению огня в Донбассе
Сотрудник правоохранительных органов снимает наручники
Суд арестовал троих участников драки в московском кафе
Армянские военные в Тавушской области
Азербайджан опроверг слухи об участии украинских наемников в конфликте
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
МВД предостерегло иностранцев от акций из-за закрытия границ
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
СМИ сообщили об освобождении 50 талибов из тюрем в Афганистане
Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
Флорида опередила Нью-Йорк по числу случаев коронавируса
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Число случаев коронавируса в мире выросло на 284 тысячи
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
В Госдуме объяснили, почему Крым не будет "проблемой для России"
Фотоснимок коронавируса
В Португалии создали убивающую коронавирус маску
Следователи возвращают матери похищенного из роддома ребенка
Похищенного из роддома под Ростовом младенца вернули матери
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко рассказал об ослаблении коронавируса в Москве
Медицинский работник с рацией в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске
В России 3,1 тысячи пациентов с коронавирусом находятся в реанимации
Автомобили скорой помощи
В Курской области разбился легкомоторный самолет
Скорая помощь, Швейцария
В швейцарских горах разбился самолет
БРДМ-2 форсирует пролив во время акции Дорога мужества
Подъем затонувшей в Керченском проливе бронемашины перенесли из-за шторма
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:30В Бразилии выявили 51 тысячу новых случаев COVID-19
01:25Ураган "Ханна" достиг побережья Техаса со скоростью ветра до 150 км/ч
00:46В КНДР сообщили о первом случае подозрения на заражение коронавирусом
00:43Спецпредставитель США посетит Афганистан
00:43Мать раскрыла детали похищения младенца из роддома под Ростовом
00:26Военно-морские парады в честь Дня ВМФ состоятся на семи главных базах
00:23Климкина призвали к покаянию после его заявления про Крым
00:15В новой Москве два человека погибли в ДТП
23:49Сергей Лазарев рассказал, как похудел на восемь килограммов
23:49Британия ввела двухнедельный карантин для приезжающих из Испании
23:49Глава Минобороны Израиля поручил армии сохранять боеготовность на границе
23:21В Москве за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом
23:04В Луисвилле три человека пострадали при стрельбе на протестах
22:52В Пензенской области умерла пожилая пациентка с коронавирусом
22:44В Абхазии число случаев коронавируса выросло до 55
22:37В ЛНР заявили об уничтожении украинского беспилотника
22:28Главный инфекционист США пожаловался на угрозы из-за коронавируса
22:18Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:05На Гавайях ввели режим ЧС из-за урагана "Дуглас"
22:03Иордания возобновит международное авиасообщение с 5 августа
Лента новостейМолния