https://ria.ru/20200725/1574920189.html
Суд арестовал троих участников драки в московском кафе
Кузьминский суд Москвы арестовал троих участников массовой драки в кафе, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T20:26
2020-07-25T20:26
москва
происшествия
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2
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости.
Кузьминский суд Москвы
арестовал троих участников массовой драки в кафе, сообщили РИА Новости в суде.
Как сообщал РИА новости источник в правоохранительных органах, речь идет о конфликте между армянами и азербайджанцами. Официально полиция данную информацию не комментирует.
"По ходатайству следователя суд избрал в отношении Завидова, Валиева и Гамидова меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Всем им инкриминируется хулиганство.
Как сообщили ранее в МВД, в ночь на 24 июля в московском районе Марьино произошел ряд конфликтных ситуаций между гражданами: в одной из драк в ТиНАО
пострадал мужчина, также повреждено остекление магазина, в другом случае неизвестные разбили стекла в зданиях кафе и автомойки, расположенных в ЗАО, один из посетителей травмирован осколками стекла.
Всего в территориальные отделы полиции для разбирательства было доставлено более 30 человек, сообщили в ГУ МВД по Москве. Сотрудники полиции установили и привлекли к административной ответственности нарушителей общественного порядка на основании статьи 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях "Мелкое хулиганство". Кроме того, возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных статьями 213 УК РФ "Хулиганство" и 162 УК РФ "Разбой".
Как сообщил РИА новости источник в правоохранительных органах, речь идет о конфликте между армянами и азербайджанцами. Официально полиция данную информацию не комментирует.