Суд арестовал троих участников драки в московском кафе

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Кузьминский суд Кузьминский суд Москвы арестовал троих участников массовой драки в кафе, сообщили РИА Новости в суде.

Как сообщал РИА новости источник в правоохранительных органах, речь идет о конфликте между армянами и азербайджанцами. Официально полиция данную информацию не комментирует.

"По ходатайству следователя суд избрал в отношении Завидова, Валиева и Гамидова меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Всем им инкриминируется хулиганство.

Как сообщили ранее в МВД, в ночь на 24 июля в московском районе Марьино произошел ряд конфликтных ситуаций между гражданами: в одной из драк в ТиНАО пострадал мужчина, также повреждено остекление магазина, в другом случае неизвестные разбили стекла в зданиях кафе и автомойки, расположенных в ЗАО, один из посетителей травмирован осколками стекла.

Всего в территориальные отделы полиции для разбирательства было доставлено более 30 человек, сообщили в ГУ МВД по Москве. Сотрудники полиции установили и привлекли к административной ответственности нарушителей общественного порядка на основании статьи 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях "Мелкое хулиганство". Кроме того, возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных статьями 213 УК РФ "Хулиганство" и 162 УК РФ "Разбой".