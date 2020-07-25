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МВД предостерегло иностранцев от акций из-за закрытия границ
МВД РФ отметило недопустимость проявлений со стороны иностранных граждан экстремизма и массовых акций, которые происходили на фоне закрытия границ из-за... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T20:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество

МВД предостерегло иностранцев от акций из-за закрытия границ

20:14 25.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. МВД РФ отметило недопустимость проявлений со стороны иностранных граждан экстремизма и массовых акций, которые происходили на фоне закрытия границ из-за коронавируса, сообщение опубликовано на сайте ведомства.
В МВД напомнили, что в условиях пандемии коронавируса все иностранные граждане и лица без гражданства могут получить необходимые документы для законного пребывания и работы в РФ. В отношении них не принимаются решения об административном выдворении, нежелательности пребывания, депортации, реадмиссии, лишении статуса беженца или временного убежища, об аннулировании ранее выданных виз, разрешений на временное проживание, видов на жительство, разрешений на работу, патентов и свидетельств участника Госпрограммы переселения соотечественников.
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"Несмотря на принятые меры, мы сталкиваемся с вопиющими случаями проявления экстремизма, грубого нарушения общественного порядка, проведения несанкционированных массовых протестных акций. Такие факты имели место в Амурской, Мурманской и Московской областях, Москве и Санкт-Петербурге. Отмечаем недопустимость подобных случаев", - отметили в МВД.
Как подчеркнули в ведомстве, любые противоправные действия будут пресекаться правоохранителями "в соответствии с полномочиями, предоставленными законодательством РФ".
"Ко всем лицам, действия которых создают угрозу безопасности, будут применяться меры, вплоть до привлечения к уголовной ответственности", - добавили в МВД.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
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