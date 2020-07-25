МВД предостерегло иностранцев от акций из-за закрытия границ

В МВД напомнили, что в условиях пандемии коронавируса все иностранные граждане и лица без гражданства могут получить необходимые документы для законного пребывания и работы в РФ. В отношении них не принимаются решения об административном выдворении, нежелательности пребывания, депортации, реадмиссии, лишении статуса беженца или временного убежища, об аннулировании ранее выданных виз, разрешений на временное проживание, видов на жительство, разрешений на работу, патентов и свидетельств участника Госпрограммы переселения соотечественников.