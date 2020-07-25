В Португалии создали убивающую коронавирус маску

В США разработали прибор для мгновенного выявления коронавируса

В США разработали прибор для мгновенного выявления коронавируса

В ходе испытаний исследователи опускали маску в раствор с молекулами коронавируса, при этом 99 процентов из них теряли свои свойства спустя час.