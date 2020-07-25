https://ria.ru/20200725/1574919562.html
В Португалии создали убивающую коронавирус маску
Группа ученых из Института молекулярной медицины в Лиссабоне создала защитную маску, которая способна нейтрализовать попадающие на нее частицы коронавируса,... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T20:02
2020-07-25T22:23
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
португалия
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https://ria.ru/20200725/1574915673.html
Деда Паша
Эта маска скорее не вирус убьет...А человека своей ценной..!
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португалия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568867620_0:448:2048:1600_1400x0_80_0_0_2371299cce22b43d14dd437315457ab6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, португалия