Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200725/1574919562.html
В Португалии создали убивающую коронавирус маску
Группа ученых из Института молекулярной медицины в Лиссабоне создала защитную маску, которая способна нейтрализовать попадающие на нее частицы коронавируса,... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T22:23
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
португалия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568867620_0:448:2048:1600_1400x0_80_0_0_2371299cce22b43d14dd437315457ab6.jpg
https://ria.ru/20200725/1574915673.html
Эта маска скорее не вирус убьет...А человека своей ценной..!
24
14
португалия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568867620_0:448:2048:1600_1400x0_80_0_0_2371299cce22b43d14dd437315457ab6.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568867620_0:256:2048:1792_1400x0_80_0_0_9678bf3ac8e47cad30d308f3e01edcf4.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568867620_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_c209ec9f439e18a8e2774e38d7dd0a06.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, португалия

В Португалии создали убивающую коронавирус маску

20:02 25.07.2020 (обновлено: 22:23 25.07.2020)
14305
© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора / Перейти в фотобанкФотоснимок коронавируса
Фотоснимок коронавируса
© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Группа ученых из Института молекулярной медицины в Лиссабоне создала защитную маску, которая способна нейтрализовать попадающие на нее частицы коронавируса, сообщило издание La Razon.
Отмечается, что подобный эффект достигается благодаря нескольким водонепроницаемым слоям и особой инновационной ткани со специальным покрытием.
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Вчера, 18:02Распространение нового коронавируса
В США разработали прибор для мгновенного выявления коронавируса
В ходе испытаний исследователи опускали маску в раствор с молекулами коронавируса, при этом 99 процентов из них теряли свои свойства спустя час.
Повязка, как сообщили ученые, является многоразовой. В результате экспериментов во французском Институте Пастера выяснилось, что стирать ее можно не менее 50 раз.
По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зарегистрировали более 15,5 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами COVID-19 стали свыше 635 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
1494712017
Обсудить 14
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Португалия
Популярные комментарии
Эта маска скорее не вирус убьет...А человека своей ценной..!
25 июля, 20:23
Деда Паша
1670001
Рекомендуем
Вид на набережную в Симеизе, Крым
МИД ответил на предложение Климкина сделать Крым проблемой для России
Бронетранспортер уходит под воду в Керченском проливе
Момент ухода под воду бронемашины в Керченском проливе попал на видео
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
В США разработали прибор для мгновенного выявления коронавируса
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
"Ноль анализа". Пушков осадил польского эксперта из-за слов о России
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
Выпускник из Костромы набрал 400 баллов на ЕГЭ
Штаб-квартира ВТО в Женеве
Источник объяснил, как ЕС может обойти решение ВТО по спору с Россией
Полицейский
В Москве задержали более 30 участников массовых драк
Препарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Актёр Михаил Ефремов доставлен на допрос по делу о ДТП в главное следственное управление ГУ МВД России по Москве
Наташа Королева прокомментировала ДТП с Ефремовым
Трубы на наземном стыковочном пункте газопровода Северный поток-2 в Любмине
Нерест трески остановил строительство газопровода "Северный поток — 2"
Актер Гоша Куценко
Куценко сообщил о задержании актеров в полицейской форме в Петербурге
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
В центре Саратова собаки принесли сторожу человеческую голову
Мотоциклисты с проезжают мимо здания Капитолия в США
Виноваты русские и китайцы: у Америки похитили суперсилу
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию отказаться от Mercedes
Новорожденный
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:30В Бразилии выявили 51 тысячу новых случаев COVID-19
01:25Ураган "Ханна" достиг побережья Техаса со скоростью ветра до 150 км/ч
00:46В КНДР сообщили о первом случае подозрения на заражение коронавирусом
00:43Спецпредставитель США посетит Афганистан
00:43Мать раскрыла детали похищения младенца из роддома под Ростовом
00:26Военно-морские парады в честь Дня ВМФ состоятся на семи главных базах
00:23Климкина призвали к покаянию после его заявления про Крым
00:15В новой Москве два человека погибли в ДТП
23:49Сергей Лазарев рассказал, как похудел на восемь килограммов
23:49Британия ввела двухнедельный карантин для приезжающих из Испании
23:49Глава Минобороны Израиля поручил армии сохранять боеготовность на границе
23:21В Москве за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом
23:04В Луисвилле три человека пострадали при стрельбе на протестах
22:52В Пензенской области умерла пожилая пациентка с коронавирусом
22:44В Абхазии число случаев коронавируса выросло до 55
22:37В ЛНР заявили об уничтожении украинского беспилотника
22:28Главный инфекционист США пожаловался на угрозы из-за коронавируса
22:18Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:05На Гавайях ввели режим ЧС из-за урагана "Дуглас"
22:03Иордания возобновит международное авиасообщение с 5 августа
Лента новостейМолния