Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200725/1574918830.html
Число случаев коронавируса в мире выросло на 284 тысячи
Число случаев заражения коронавирусом в мире за последние сутки снова увеличилось более чем на 284 тысячи, скончались еще свыше 6,2 тысячи человек, сообщает... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T19:46
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529887_0:169:3044:1881_1400x0_80_0_0_ccc9dea45805ea2f628edae4c827bdfd.jpg
https://ria.ru/20200208/1564431261.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529887_0:169:3044:1881_1400x0_80_0_0_ccc9dea45805ea2f628edae4c827bdfd.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529887_157:0:2888:2048_1400x0_80_0_0_731a596efeb91fd0cbdc827ffe7bb61e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529887_498:0:2546:2048_1400x0_80_0_0_45a36662a60d44970fc34542484885ac.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, воз, в мире

Число случаев коронавируса в мире выросло на 284 тысячи

19:46 25.07.2020
982
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в мире за последние сутки снова увеличилось более чем на 284 тысячи, скончались еще свыше 6,2 тысячи человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Накануне ВОЗ сообщала о рекордных 284 196 случаях COVID-19 и 9 753 летальных исходах.
За последние 24 часа в мире зафиксировали 284 083 новых случая заражения коронавирусом и 6 270 летальных исходов.
Согласно данным ВОЗ, общее число случаев заражения в мире достигло 15 581 009, по меньшей мере 635 173 пациента с подтвержденным COVID-19 скончались.
Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 8 292 311 и Европе - 3 192 041.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
101001
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗВ мире
Рекомендуем
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
В Госдуме объяснили, почему Крым не будет "проблемой для России"
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
МВД предостерегло иностранцев от акций из-за закрытия границ
Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
Флорида опередила Нью-Йорк по числу случаев коронавируса
Автомобили скорой помощи
В Курской области разбился легкомоторный самолет
БРДМ-2 форсирует пролив во время акции Дорога мужества
Подъем затонувшей в Керченском проливе бронемашины перенесли из-за шторма
Вид на набережную в Симеизе, Крым
МИД ответил на предложение Климкина сделать Крым проблемой для России
Американский ракетный эсминец USS Ross в порту Одессы
В порт Одессы зашли пять кораблей НАТО
Фотоснимок коронавируса
В Португалии создали убивающую коронавирус маску
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко рассказал об ослаблении коронавируса в Москве
Скорая помощь, Швейцария
В швейцарских горах разбился самолет
Украинский военный в Донецкой области
Украинские силовики сообщили о подготовке к прекращению огня в Донбассе
Сотрудник правоохранительных органов снимает наручники
Суд арестовал троих участников драки в московском кафе
Армянские военные в Тавушской области
Азербайджан опроверг слухи об участии украинских наемников в конфликте
Препарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Машина скорой помощи
В Москве погиб рабочий из-за падения автокрана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:30В Бразилии выявили 51 тысячу новых случаев COVID-19
01:25Ураган "Ханна" достиг побережья Техаса со скоростью ветра до 150 км/ч
00:46В КНДР сообщили о первом случае подозрения на заражение коронавирусом
00:43Спецпредставитель США посетит Афганистан
00:43Мать раскрыла детали похищения младенца из роддома под Ростовом
00:26Военно-морские парады в честь Дня ВМФ состоятся на семи главных базах
00:23Климкина призвали к покаянию после его заявления про Крым
00:15В новой Москве два человека погибли в ДТП
23:49Сергей Лазарев рассказал, как похудел на восемь килограммов
23:49Британия ввела двухнедельный карантин для приезжающих из Испании
23:49Глава Минобороны Израиля поручил армии сохранять боеготовность на границе
23:21В Москве за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом
23:04В Луисвилле три человека пострадали при стрельбе на протестах
22:52В Пензенской области умерла пожилая пациентка с коронавирусом
22:44В Абхазии число случаев коронавируса выросло до 55
22:37В ЛНР заявили об уничтожении украинского беспилотника
22:28Главный инфекционист США пожаловался на угрозы из-за коронавируса
22:18Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:05На Гавайях ввели режим ЧС из-за урагана "Дуглас"
22:03Иордания возобновит международное авиасообщение с 5 августа
Лента новостейМолния