МИД ответил на предложение Климкина сделать Крым проблемой для России

Вид на набережную в Симеизе, Крым

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала призыв экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина сделать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".

"Они уже создали мировую проблему из Украины", — сказала она РИА Новости.

На слова бывшего украинского дипломата ранее также отреагировал глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте Александр Молохов. В разговоре с РИА Новости он назвал Климкина "третьесортным политиком", способным создавать сложности только для самого Киева.

Сенатор Владимир Джабаров , в свою очередь, в беседе с телеканалом " 360 " отметил, что бывшего главу МИД Украины можно привлечь за такое заявление к уголовной ответственности, так как его слова идут вразрез с поправкой к Конституции о территориальной целостности России.

Депутат Руслан Бальбек также подчеркнул, что Киев и так создавал полуострову "проблемы", которые российские власти уже решили.