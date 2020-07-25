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МИД ответил на предложение Климкина сделать Крым проблемой для России
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала призыв экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина сделать из Крыма "внутреннюю и внешнюю РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T23:36
россия
руслан бальбек
мария захарова
владимир джабаров
павел климкин
республика крым
украина
в мире
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Захаровой слабо честно признаться что Крым давно проблема для России
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Климкин честно признал, что Крым не Украинский.
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россия
республика крым
украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, руслан бальбек, мария захарова, владимир джабаров, павел климкин, республика крым, украина, в мире

МИД ответил на предложение Климкина сделать Крым проблемой для России

19:44 25.07.2020 (обновлено: 23:36 25.07.2020)
27392
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на набережную в Симеизе, Крым
Вид на набережную в Симеизе, Крым
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала призыв экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина сделать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".
"Они уже создали мировую проблему из Украины", — сказала она РИА Новости.
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На слова бывшего украинского дипломата ранее также отреагировал глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте Александр Молохов. В разговоре с РИА Новости он назвал Климкина "третьесортным политиком", способным создавать сложности только для самого Киева.
Сенатор Владимир Джабаров, в свою очередь, в беседе с телеканалом "360" отметил, что бывшего главу МИД Украины можно привлечь за такое заявление к уголовной ответственности, так как его слова идут вразрез с поправкой к Конституции о территориальной целостности России.
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Москва неоднократно заявляла, что вопрос Крыма "закрыт окончательно". Россия также предупреждала, что полуостров хорошо защищен, а любые провокации будут немедленно пресечены.
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Обсудить 19
РоссияРуслан БальбекМария ЗахароваВладимир ДжабаровПавел КлимкинРеспублика КрымУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Захаровой слабо честно признаться что Крым давно проблема для России
25 июля, 20:35
F-16 Viper
114105143
Климкин честно признал, что Крым не Украинский.
25 июля, 20:39
sizif8
10631002
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