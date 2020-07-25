МИД ответил на предложение Климкина сделать Крым проблемой для России

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала призыв экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина сделать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".
"Они уже создали мировую проблему из Украины", — сказала она РИА Новости.
24 июля, 20:19Турчинов заявил о готовности лично штурмовать Крым
На слова бывшего украинского дипломата ранее также отреагировал глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте Александр Молохов. В разговоре с РИА Новости он назвал Климкина "третьесортным политиком", способным создавать сложности только для самого Киева.
Сенатор Владимир Джабаров, в свою очередь, в беседе с телеканалом "360" отметил, что бывшего главу МИД Украины можно привлечь за такое заявление к уголовной ответственности, так как его слова идут вразрез с поправкой к Конституции о территориальной целостности России.
Депутат Руслан Бальбек также подчеркнул, что Киев и так создавал полуострову "проблемы", которые российские власти уже решили.
Москва неоднократно заявляла, что вопрос Крыма "закрыт окончательно". Россия также предупреждала, что полуостров хорошо защищен, а любые провокации будут немедленно пресечены.