Подъем затонувшей в Керченском проливе бронемашины перенесли из-за шторма

БРДМ-2 форсирует пролив во время акции "Дорога мужества"

БРДМ-2 форсирует пролив во время акции "Дорога мужества"

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Затонувшую бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ-2) планируется поднять со дна Затонувшую бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ-2) планируется поднять со дна Керченского пролива в воскресенье, если позволят погодные условия, сообщил РИА Новости представитель межрегиональной общественной организации "Военно-техническое общество" Сергей Чернаков.

Ранее сообщалось, что одна из трех бронемашин затонула во время форсирования Керченского пролива в рамках акции "Керченский десант "Дорога мужества". Причиной стали погодные условия: сильное течение и боковой ветер. Экипаж был эвакуирован, пострадавших нет. Акция стартовала в субботу с берега станицы Тамань (поселок Рыбацкое). Конечная цель - берег в районе поселка Героевское (ранее поселок Эльтиген) в Керчи. Дистанция перехода 15 километров.

"В проливе сохраняется штормовая погода, потому операцию по подъему бронемашины перенесли на воскресенье. Свою помощь предложили разные организации, но из-за шторма, который пришел со стороны Новороссийска, решено все перенести на завтра", - сказал РИА Новости Чернаков.