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Подъем затонувшей в Керченском проливе бронемашины перенесли из-за шторма
Затонувшую бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ-2) планируется поднять со дна Керченского пролива в воскресенье, если позволят погодные условия,... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T19:37
керченский пролив
происшествия
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керченский пролив, происшествия

Подъем затонувшей в Керченском проливе бронемашины перенесли из-за шторма

19:37 25.07.2020
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© РИА Новости / Владислав СергиенкоБРДМ-2 форсирует пролив во время акции "Дорога мужества"
БРДМ-2 форсирует пролив во время акции Дорога мужества
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
БРДМ-2 форсирует пролив во время акции "Дорога мужества"
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Затонувшую бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ-2) планируется поднять со дна Керченского пролива в воскресенье, если позволят погодные условия, сообщил РИА Новости представитель межрегиональной общественной организации "Военно-техническое общество" Сергей Чернаков.
Ранее сообщалось, что одна из трех бронемашин затонула во время форсирования Керченского пролива в рамках акции "Керченский десант "Дорога мужества". Причиной стали погодные условия: сильное течение и боковой ветер. Экипаж был эвакуирован, пострадавших нет. Акция стартовала в субботу с берега станицы Тамань (поселок Рыбацкое). Конечная цель - берег в районе поселка Героевское (ранее поселок Эльтиген) в Керчи. Дистанция перехода 15 километров.
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"В проливе сохраняется штормовая погода, потому операцию по подъему бронемашины перенесли на воскресенье. Свою помощь предложили разные организации, но из-за шторма, который пришел со стороны Новороссийска, решено все перенести на завтра", - сказал РИА Новости Чернаков.
По его словам, операция по подъему бронемашины состоится, если позволят погодные условия.
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