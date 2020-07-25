В порт Одессы зашли пять кораблей НАТО

"Сегодня рано утром сразу пять кораблей НАТО во главе с флагманом группы SNMG2 зашли в одесский порт. Первыми, около 7 часов (совпадает с мск - ред.), ошвартовались в военно-морской базе "Юг", что в Практической гавани, корветы — румынский "Контрадмирал Себастиан" (борт 264) и болгарский "Бодрый" (борт 14). К 9 часам в порт начали прибывать основные ударные силы "Си Бриза". На 18, 19 и 20 причалах пришвартовались фрегаты — испанский (флагман SNMG2) F101 "Альваро де Базан", турецкий F243 "Йылдирим" и румынский F222 "Регина Мария", - пишет издание.