В порт Одессы зашли пять кораблей НАТО

Командующий Военно-морских сил ВС Украины Алексей Неижпапа в понедельник сообщил, что в Черном море начались международные учения Sea Breeze-2020. Всего к учениям планировалось привлечь около 2 тысяч человек из девяти стран, более 20 кораблей, а также самолеты и вертолеты. Кроме Украины и США, в Sea Breeze-2020 принимают участие военные Болгарии, Грузии, Норвегии, Франции, Румынии, Испании и Турции.
"Сегодня рано утром сразу пять кораблей НАТО во главе с флагманом группы SNMG2 зашли в одесский порт. Первыми, около 7 часов (совпадает с мск - ред.), ошвартовались в военно-морской базе "Юг", что в Практической гавани, корветы — румынский "Контрадмирал Себастиан" (борт 264) и болгарский "Бодрый" (борт 14). К 9 часам в порт начали прибывать основные ударные силы "Си Бриза". На 18, 19 и 20 причалах пришвартовались фрегаты — испанский (флагман SNMG2) F101 "Альваро де Базан", турецкий F243 "Йылдирим" и румынский F222 "Регина Мария", - пишет издание.
Отмечается, что четыре корабля, кроме испанского, уже бывали в Одессе.
"Alvaro de Bazan оснащен аналогом американской боевой информационно-управляющей системы "Иджис". Основное ударное оружие корабля — противокорабельные ракеты "Гарпун". Кроме того, у него есть 48 шахт вертикального пуска Mk 41 для различных ракет, торпедные установки и артиллерийское вооружение. "Базан" несет один противолодочный вертолет SH-60 "СиХоук". Корабли простоят в Одессе до 28 июля", - говорится в сообщении.