Митрополит Иларион готов участвовать в испытаниях вакцины от коронавируса

"Я бы согласился. И я думаю, что чем скорее пройдут эти испытания, тем будет лучше, потому что риск заражения по-прежнему очень велик, и каждый здесь день дорог. Мы видим по цифрам, что каждый день умирают люди. Поэтому чем скорее эта вакцина пройдет испытание и будет зарегистрирована, чем скорее она поступит в общественный доступ, тем лучше", — сказал архиерей.