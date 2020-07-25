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Митрополит Иларион готов участвовать в испытаниях вакцины от коронавируса
Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион сообщил, что готов стать одним из участников испытаний... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T23:29
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РИА Новости
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353
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Митрополит Иларион готов участвовать в испытаниях вакцины от коронавируса

19:20 25.07.2020 (обновлено: 23:29 25.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
© РИА Новости / Максим Блинов
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Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион сообщил, что готов стать одним из участников испытаний российской вакцины от коронавируса.
В эфире телеканала "Россия 24" ведущая спросила митрополита Илариона о том, согласился бы он стать одним из пионеров, кто испытает на себе новую вакцину.
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"Я бы согласился. И я думаю, что чем скорее пройдут эти испытания, тем будет лучше, потому что риск заражения по-прежнему очень велик, и каждый здесь день дорог. Мы видим по цифрам, что каждый день умирают люди. Поэтому чем скорее эта вакцина пройдет испытание и будет зарегистрирована, чем скорее она поступит в общественный доступ, тем лучше", — сказал архиерей.
Он отметил, что отечественные ученые сейчас предпринимают "героические усилия для того чтобы как можно скорее найти средства для профилактики этого страшного заболевания".
Митрополит Иларион заметил, что вирусология в России стоит на очень высоком уровне и он совсем не удивится, если Россия станет первой страной, где эта вакцина будет не только изобретена, но и введена в общий оборот.
"Опыт показывает, что вакцинирование в целом — это очень серьезное средство профилактики разного рода вирусов",— добавил иерарх РПЦ.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что четыре вакцины от коронавируса в России доказали свою безопасность. Как рассказал Мишустин, разработку вакцины ведут все российские научно-исследовательские учреждения. Этим в том числе занимаются Министерство образования и науки, Министерство здравоохранения, ФМБА и Роспотребнадзор.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РелигияМитрополит Волоколамский ИларионНовости - Религия и мировоззрениеОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаРусская православная церковьОбщество
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