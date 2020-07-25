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Иерарх РПЦ: в храмах при дворцах-музеях нужно совершать богослужения
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий предлагает сделать действующими храмы при императорских дворцах-музеях и хотя бы раз в месяц совершать в... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T19:19
2020-07-25T19:19
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новости - религия и мировоззрение
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новости - религия и мировоззрение
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий предлагает сделать действующими храмы при императорских дворцах-музеях и хотя бы раз в месяц совершать в них богослужения, сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской митрополии.
"Владыка Варсонофий выразил пожелание, чтобы храмы при дворцах-музеях стали действующими, чтобы в алтаре не находились посторонние люди. Богослужения в таких храмах можно совершать хотя бы раз в месяц", - говорится в сообщении по итогам прошедшего в Петербурге заседания коллегии епархиальных отделов.
Участники совещания обсудили, в том числе, взаимоотношения представителей Церкви с администрацией дворцов-музеев.
"Во многих из них есть храмы, некоторые - действующие, но есть еще не восстановленные. Есть замысел объединить их в проект. Важно, что существует поддержка директоров императорских дворцов", - отмечается в сообщении.