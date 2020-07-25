ДУМ: муфтияты в регионах сами решат вопрос о праздновании Курбан-байрама

Верующие на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Региональные муфтияты самостоятельно примут решение о формате празднования Курбан-байрама 31 июля, с учетом эпидемиологической обстановки в каждом субъекте РФ, сообщает сайт Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ со ссылкой на решение Совета улемов (богословов) ДУМ.

"Совет улемов постановил региональным духовным управлениям мусульман, входящим в состав ДУМ РФ, самостоятельно принимать решение о порядке проведения праздничной молитвы Курбан-байрам с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации в своих регионах", - говорится в постановлении.

В частности, в Москве праздничная молитва будет проводиться только в Соборной мечети с участием имамов и других религиозных деятелей, без прихожан. Верующие смогут посмотреть онлайн-трансляцию намаза и праздничной проповеди дома.