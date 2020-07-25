https://ria.ru/20200725/1574917172.html
ДУМ: муфтияты в регионах сами решат вопрос о праздновании Курбан-байрама
Региональные муфтияты самостоятельно примут решение о формате празднования Курбан-байрама 31 июля, с учетом эпидемиологической обстановки в каждом субъекте РФ,... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T19:09
2020-07-25T19:09
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - религия и мировоззрение
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Региональные муфтияты самостоятельно примут решение о формате празднования Курбан-байрама 31 июля, с учетом эпидемиологической обстановки в каждом субъекте РФ, сообщает сайт Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ со ссылкой на решение Совета улемов (богословов) ДУМ.
"Совет улемов постановил региональным духовным управлениям мусульман, входящим в состав ДУМ РФ, самостоятельно принимать решение о порядке проведения праздничной молитвы Курбан-байрам с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации в своих регионах", - говорится в постановлении.
В частности, в Москве праздничная молитва будет проводиться только в Соборной мечети с участием имамов и других религиозных деятелей, без прихожан. Верующие смогут посмотреть онлайн-трансляцию намаза и праздничной проповеди дома.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) - один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В этом году его начало приходится на 31 июля. На праздник принято приносить в жертву баранов, быков или верблюдов.