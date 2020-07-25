Намаз в Курбан-байрам в Москве пройдет только в Соборной мечети

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Праздничная молитва в столице на праздник Курбан-байрам 31 июля будет проводиться только в Московской соборной мечети с участием лишь духовенства, без прихожан, сообщает сайт Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ со ссылкой на решение Совета улемов (богословов) ДУМ.

"В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) праздничная молитва в Москве будет проводиться только в Соборной мечети с участием имамов, муэдзинов и заместителей муфтия. В других мечетях, а также местных религиозных организациях мусульман (МРОМ) праздничный намаз проводить не рекомендуется", - говорится в постановлении.

Улемы подчеркнули, что всем мусульманам следует создать праздничную атмосферу в своих домах, в кругу своей семьи, послушать в онлайн-режиме праздничную проповедь муфтия и затем самостоятельно совершить дополнительный намаз.

Трансляция праздничной проповеди председателя ДУМ РФ муфтия шейха Равиля Гайнутдина будет вестись на канале "Россия 1".

"Призываем всех прослушать данную проповедь, чтобы укрепить и усилить единство мусульманского сообщества Российской Федерации и СНГ", - отмечается в богословском заключении, которое публикует ДУМ.