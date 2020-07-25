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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200725/1574917000.html
Намаз в Курбан-байрам в Москве пройдет только в Соборной мечети
Праздничная молитва в столице на праздник Курбан-байрам 31 июля будет проводиться только в Московской соборной мечети с участием лишь духовенства, без прихожан, РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T19:04
религия и мировоззрение
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
новости - религия и мировоззрение

Намаз в Курбан-байрам в Москве пройдет только в Соборной мечети

19:04 25.07.2020
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© Фотограф Алексей Наместников/Пресс-служба Совета муфтиев РоссииПразднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети
Празднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети
© Фотограф Алексей Наместников/Пресс-служба Совета муфтиев России
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Праздничная молитва в столице на праздник Курбан-байрам 31 июля будет проводиться только в Московской соборной мечети с участием лишь духовенства, без прихожан, сообщает сайт Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ со ссылкой на решение Совета улемов (богословов) ДУМ.
"В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) праздничная молитва в Москве будет проводиться только в Соборной мечети с участием имамов, муэдзинов и заместителей муфтия. В других мечетях, а также местных религиозных организациях мусульман (МРОМ) праздничный намаз проводить не рекомендуется", - говорится в постановлении.
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Улемы подчеркнули, что всем мусульманам следует создать праздничную атмосферу в своих домах, в кругу своей семьи, послушать в онлайн-режиме праздничную проповедь муфтия и затем самостоятельно совершить дополнительный намаз.
Трансляция праздничной проповеди председателя ДУМ РФ муфтия шейха Равиля Гайнутдина будет вестись на канале "Россия 1".
"Призываем всех прослушать данную проповедь, чтобы укрепить и усилить единство мусульманского сообщества Российской Федерации и СНГ", - отмечается в богословском заключении, которое публикует ДУМ.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) - один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В этом году его начало приходится на 31 июля. На праздник принято приносить в жертву баранов, быков или верблюдов.
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