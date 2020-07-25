Омский губернатор поблагодарил главу Минэкономразвития за помощь бизнесу

"Для Омской области наиболее востребованными стали зарплатные гранты и кредитование малого и среднего предпринимательства. Кроме того, в регионе уже больше 10 тысяч самозанятых, этот режим пользуется у нас спросом", - отметил Александр Бурков.

Губернатор рассказал, что для выхода бизнеса из кризисной ситуации в период пандемии и предоставления льготного финансирования Минэкономразвития направило средства на докапитализацию государственных микрофинансовых организаций региона на 235,7 миллиона рублей и региональных гарантийных организаций Омской области на 368,7 миллиона рублей.