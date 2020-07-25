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Омская область
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Омский губернатор поблагодарил главу Минэкономразвития за помощь бизнесу
Губернатор Омской области Александр Бурков во время встречи с главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым в Москве поблагодарил его за помощь, оказанную... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T19:47
омская область
максим решетников
александр бурков
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
максим решетников, александр бурков

Омский губернатор поблагодарил главу Минэкономразвития за помощь бизнесу

19:01 25.07.2020 (обновлено: 19:47 25.07.2020)
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© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской области Губернатор Омской области Александр Бурков поблагодарил главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова за помощь бизнесу
Губернатор Омской области Александр Бурков поблагодарил главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова за помощь бизнесу
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской области
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков во время встречи с главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым в Москве поблагодарил его за помощь, оказанную бизнесу во время пандемии, сообщили в правительстве Омской области.
"Для Омской области наиболее востребованными стали зарплатные гранты и кредитование малого и среднего предпринимательства. Кроме того, в регионе уже больше 10 тысяч самозанятых, этот режим пользуется у нас спросом", - отметил Александр Бурков.
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Губернатор рассказал, что для выхода бизнеса из кризисной ситуации в период пандемии и предоставления льготного финансирования Минэкономразвития направило средства на докапитализацию государственных микрофинансовых организаций региона на 235,7 миллиона рублей и региональных гарантийных организаций Омской области на 368,7 миллиона рублей.
На встрече обсуждались вопросы создания особой экономической зоны "Авангард", промежуточные итоги работы по протоколам форума приграничного сотрудничества Россия-Казахстан и данные о положительной динамике поступлений в бюджет Омской области за первое полугодие. Также Александр Бурков представил проект обновления набережной Омска на участке протяженностью 15 километров. Предполагается, что на правом берегу Иртыша расположится самая длинная вело-пешеходная дорожка в Евразии. Стоимость создания благоустроенного прибрежного пространства 7,3 миллиарда рублей.
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Омская областьМаксим РешетниковАлександр Бурков
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