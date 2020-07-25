https://ria.ru/20200725/1574916900.html
Омский губернатор поблагодарил главу Минэкономразвития за помощь бизнесу
Губернатор Омской области Александр Бурков во время встречи с главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым в Москве поблагодарил его за помощь, оказанную... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T19:01
2020-07-25T19:47
омская область
максим решетников
александр бурков
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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максим решетников, александр бурков
ОМСК, 25 июл - РИА Новости.
Губернатор Омской области Александр Бурков
во время встречи с главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым
в Москве поблагодарил его за помощь, оказанную бизнесу во время пандемии, сообщили в правительстве Омской области
.
"Для Омской области наиболее востребованными стали зарплатные гранты и кредитование малого и среднего предпринимательства. Кроме того, в регионе уже больше 10 тысяч самозанятых, этот режим пользуется у нас спросом", - отметил Александр Бурков.
Губернатор рассказал, что для выхода бизнеса из кризисной ситуации в период пандемии и предоставления льготного финансирования Минэкономразвития направило средства на докапитализацию государственных микрофинансовых организаций региона на 235,7 миллиона рублей и региональных гарантийных организаций Омской области на 368,7 миллиона рублей.
На встрече обсуждались вопросы создания особой экономической зоны "Авангард", промежуточные итоги работы по протоколам форума приграничного сотрудничества Россия-Казахстан и данные о положительной динамике поступлений в бюджет Омской области за первое полугодие. Также Александр Бурков представил проект обновления набережной Омска на участке протяженностью 15 километров. Предполагается, что на правом берегу Иртыша расположится самая длинная вело-пешеходная дорожка в Евразии. Стоимость создания благоустроенного прибрежного пространства 7,3 миллиарда рублей.