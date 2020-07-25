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Митрополит Иларион посетовал, что Киев не дает ему посещать могилу деда
Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион посетовал, что из-за запрета ему въезда на Украину он не... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T23:35
россия
священный синод рпц
митрополит волоколамский иларион
петр порошенко
отдел внешних церковных связей московского патриархата
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россия, священный синод рпц, митрополит волоколамский иларион, петр порошенко, отдел внешних церковных связей московского патриархата, русская православная церковь, украина, в мире

Митрополит Иларион посетовал, что Киев не дает ему посещать могилу деда

18:58 25.07.2020 (обновлено: 23:35 25.07.2020)
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© РИА Новости / Геннадий МельникАрхиерей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Митрополит Иларион на встрече в Аммане, Иордания
Архиерей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Митрополит Иларион на встрече в Аммане, Иордания
© РИА Новости / Геннадий Мельник
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион посетовал, что из-за запрета ему въезда на Украину он не может посетить могилу своего деда.
"Многие люди оказываются в ситуации, когда не могут посетить могилы своих близких. Вот, например, мой дедушка, который погиб во время Великой Отечественной войны, похоронен на Украине. Но я не могу туда приехать, потому что (экс-президент) господин Порошенко возбранил мне въезд на Украину, и этот запрет сохраняется до сих пор", - сказал митрополит в субботу в эфире телеканала "Россия 24".
Алексей Пушков
17 июля, 04:02
Пушков заявил о невозможности существования Украины без России
В мае 2014 года председателю ОВЦС было отказано во въезде на Украину. Он был задержан 9 мая при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Днепропетровска (сейчас - город Днепр). После нескольких часов ожидания митрополит Иларион получил официальное письменное уведомление об отказе в разрешении на пересечение государственной границы Украины со ссылкой на часть 1 статьи 8 закона Украины "О пограничном контроле", поскольку "уполномоченным государственным органом Украины принято решение о запрете въезда его в Украину".
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РоссияСвященный Синод РПЦМитрополит Волоколамский ИларионПетр ПорошенкоОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаРусская православная церковьУкраинаВ мире
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