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Министр индийского штата Мадхья-Прадеш заразился коронавирусом
Главный министр индийского штата Мадхья-Прадеш Шиврадж Сингх Чаухан заразился коронавирусом и был госпитализирован в больницу в столице штата, городе Бхопала. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T18:57
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, мадхья-прадеш, индия, в мире

Министр индийского штата Мадхья-Прадеш заразился коронавирусом

18:57 25.07.2020
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© AFP 2020 / StrdelГлавный министр индийского штата Мадхья Прадеш Шиврадж Сингх Чаухан
Главный министр индийского штата Мадхья Прадеш Шиврадж Сингх Чаухан
© AFP 2020 / Strdel
Главный министр индийского штата Мадхья Прадеш Шиврадж Сингх Чаухан
НЬЮ-ДЕЛИ, 25 июл - РИА Новости. Главный министр индийского штата Мадхья-Прадеш Шиврадж Сингх Чаухан заразился коронавирусом и был госпитализирован в больницу в столице штата, городе Бхопала.
"Мои дорогие соотечественники, у меня были симптомы COVID-19, и после теста мои результаты оказались положительными. Я следую всем рекомендациям и буду находиться в карантине в соответствии с рекомендациями врача", - написал Чаухан в Twitter.
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Он также призвал коллег принять все возможные меры предосторожности, чтобы избежать заражения, а тех, кто с ним контактировал, - сдать анализы.
"Я призываю жителей моего штата быть осторожными, просто небольшая неосторожность вызывает коронавирус. Я приложил все усилия, чтобы избежать вируса, но люди встречались со мной по многим вопросам", - добавил министр.
Согласно последним данным, в штате Мадхья-Прадеш зарегистрировано более 26 тысяч случаев заболевания COVID-19, в больницах находятся более 7,5 тысячи человек.
Всего в Индии выявлено более 1,3 миллиона случаев коронавируса, лечение проходят более 456 тысяч человек, скончались от коронавируса и сопутствующих заболеваний более 31 тысячи человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Мадхья-ПрадешИндияВ мире
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