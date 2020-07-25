"Ноль анализа". Пушков осадил польского эксперта из-за слов о России

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал лживыми заявления польского эксперта о возможности применения Россией военной силы.
Так политик отреагировал на слова аналитика Милоша Гаца о том, что Балтийские страны не в состоянии дать отпор Москве без помощи НАТО. Эксперт отмечал, что Москва уже якобы ведет "пропагандистскую войну", подкрепленную "гибридными действиями" против Варшавы.
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Пушков назвал подобные высказывания пустой демагогией, создающей ложную повестку дня.
"Разговоры об опасности применения Россией военной силы <...> нужны лишь для обоснования военной роли НАТО и ее присутствия на российских границах. Реального анализа здесь ноль. Как обычно", — написал парламентарий в Twitter.
Балтийские страны неоднократно обвиняли Москву в подготовке "агрессии". Российские власти, в свою очередь, подчеркивали, что не планируют нападать на кого-либо из членов альянса.
По словам главы МИД Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно это понимают, но пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.