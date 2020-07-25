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"Ноль анализа". Пушков осадил польского эксперта из-за слов о России
Сенатор Алексей Пушков назвал лживыми заявления польского эксперта о возможности применения Россией военной силы. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T19:59
россия
сергей лавров
нато
алексей пушков
польша
безопасность
в мире
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А эти только и делают что комментируют, высмеивают, возмущаются. Собственно работа пушковых в чём состоит?
77
Против Украины военная сила уже использована . Как бы все, Россия агрессор , нападет не успеешь А сказать , и уже одну часть страны потеряешь , а другую в пламя войны вгонят .
74
13
россия
польша
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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россия, сергей лавров, нато, алексей пушков, польша, безопасность, в мире

"Ноль анализа". Пушков осадил польского эксперта из-за слов о России

18:47 25.07.2020 (обновлено: 19:59 25.07.2020)
13737
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал лживыми заявления польского эксперта о возможности применения Россией военной силы.
Так политик отреагировал на слова аналитика Милоша Гаца о том, что Балтийские страны не в состоянии дать отпор Москве без помощи НАТО. Эксперт отмечал, что Москва уже якобы ведет "пропагандистскую войну", подкрепленную "гибридными действиями" против Варшавы.
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15 июля, 11:44
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Пушков назвал подобные высказывания пустой демагогией, создающей ложную повестку дня.
"Разговоры об опасности применения Россией военной силы <...> нужны лишь для обоснования военной роли НАТО и ее присутствия на российских границах. Реального анализа здесь ноль. Как обычно", — написал парламентарий в Twitter.
Балтийские страны неоднократно обвиняли Москву в подготовке "агрессии". Российские власти, в свою очередь, подчеркивали, что не планируют нападать на кого-либо из членов альянса.
По словам главы МИД Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно это понимают, но пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.
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Обсудить 13
РоссияСергей ЛавровНАТОАлексей ПушковПольшаБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
А эти только и делают что комментируют, высмеивают, возмущаются. Собственно работа пушковых в чём состоит?
25 июля, 19:09
Станислав Попов
6111167
Против Украины военная сила уже использована . Как бы все, Россия агрессор , нападет не успеешь А сказать , и уже одну часть страны потеряешь , а другую в пламя войны вгонят .
25 июля, 19:21
freizdorf
9120062
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