Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200725/1574916101.html
В Британии число случаев коронавируса выросло на 767
Число выявленных заболевших COVID-19 в Великобритании за сутки увеличилось на 767, до 298 681, говорится в переданном в РИА Новости сообщении минздрава страны. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T18:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570048377_0:111:3245:1936_1400x0_80_0_0_3ada5ed0e7f12edc2456d8276ff07894.jpg
https://ria.ru/20200725/1574915673.html
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570048377_0:111:3245:1936_1400x0_80_0_0_3ada5ed0e7f12edc2456d8276ff07894.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570048377_258:0:2989:2048_1400x0_80_0_0_bce4bf71d3f24de93d8f5ab79a553da7.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570048377_599:0:2647:2048_1400x0_80_0_0_d64034d7d5ddf1c434a14a7054d51fcb.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, великобритания, в мире

В Британии число случаев коронавируса выросло на 767

18:25 25.07.2020
362
© AP Photo / Frank AugsteinПолицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
© AP Photo / Frank Augstein
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания. Архивное фото
ЛОНДОН, 25 июл - РИА Новости, Мария Табак. Число выявленных заболевших COVID-19 в Великобритании за сутки увеличилось на 767, до 298 681, говорится в переданном в РИА Новости сообщении минздрава страны.
Накануне прирост числа заболевших коронавирусом за сутки составлял 768.
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Вчера, 18:02Распространение нового коронавируса
В США разработали прибор для мгновенного выявления коронавируса
Британские власти 17 июля приостановили публикацию ежедневной статистики о количестве смертей от коронавируса, после того как правительство дало указание пересмотреть методы подсчета данных в связи с опасениями, что цифры могли быть преувеличены. По данным на 16 июля, в стране было зарегистрировано более 45 тысяч смертей от COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже свыше 15 миллионов случаев заражения, свыше 628 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
710110
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВеликобританияВ мире
Рекомендуем
Карпаты
В Карпатах из-за непогоды застряла группа туристов
Главный министр индийского штата Мадхья Прадеш Шиврадж Сингх Чаухан
Министр индийского штата Мадхья-Прадеш заразился коронавирусом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган встретился с главой ПНС Ливии в Стамбуле
Свято-Феодосиевский монастырь в Киеве
Свято-Феодосиевский монастырь в Киеве закрыли на карантин из-за COVID-19
Ракета-носитель Протон-М с разгонным блоком ДМ-03
"Роскосмос" назвал время запуска "Протона"
Архиерей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Митрополит Иларион на встрече в Аммане, Иордания
Митрополит Иларион посетовал, что Киев не дает ему посещать могилу деда
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Число случаев коронавируса в мире выросло на 284 тысячи
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
"Ноль анализа". Пушков осадил польского эксперта из-за слов о России
Празднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети
Намаз в Курбан-байрам в Москве пройдет только в Соборной мечети
Американский ракетный эсминец USS Ross в порту Одессы
В порт Одессы зашли пять кораблей НАТО
Флаги с символикой АТЭС
Малайзия может провести встречи лидеров АТЭС в очном формате
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
В Омской области число случаев коронавируса превысило шесть тысяч
Верующие на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам в Санкт-Петербурге
ДУМ: муфтияты в регионах сами решат вопрос о праздновании Курбан-байрама
Медицинский работник измеряет температуру и пульс женщины в Мумбаи
В Индии выявили более 48,9 тысячи новых случаев COVID-19
Сотрудники полиции на одной из улиц в Баку
В Азербайджане число умерших пациентов с коронавирусом выросло до 408
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Ураган "Ханна" достиг побережья Техаса со скоростью ветра до 150 км/ч
00:46В КНДР сообщили о первом случае подозрения на заражение коронавирусом
00:43Спецпредставитель США посетит Афганистан
00:43Мать раскрыла детали похищения младенца из роддома под Ростовом
00:26Военно-морские парады в честь Дня ВМФ состоятся на семи главных базах
00:23Климкина призвали к покаянию после его заявления про Крым
00:15В новой Москве два человека погибли в ДТП
23:49Сергей Лазарев рассказал, как похудел на восемь килограммов
23:49Британия ввела двухнедельный карантин для приезжающих из Испании
23:49Глава Минобороны Израиля поручил армии сохранять боеготовность на границе
23:21В Москве за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом
23:04В Луисвилле три человека пострадали при стрельбе на протестах
22:52В Пензенской области умерла пожилая пациентка с коронавирусом
22:44В Абхазии число случаев коронавируса выросло до 55
22:37В ЛНР заявили об уничтожении украинского беспилотника
22:28Главный инфекционист США пожаловался на угрозы из-за коронавируса
22:18Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:05На Гавайях ввели режим ЧС из-за урагана "Дуглас"
22:03Иордания возобновит международное авиасообщение с 5 августа
22:01В ЛНР заявили об обстреле поселка со стороны Украины
Лента новостейМолния