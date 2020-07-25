"Роскосмос" назвал время запуска "Протона"

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. "Роскосмос" подтвердил, что ракета "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками "Экспресс-80" и "Экспресс-103" стартует в 00.27 мск 30 июля.
Ранее аналогичное время запуска называл РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"На космодроме Байконур завершена подготовка к вывозу на стартовый комплекс ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и российскими телекоммуникационными космическими аппаратами "Экспресс-103" и "Экспресс-80". Её пуск с площадки №200 запланирован на 30 июля 2020 года, в 00:27:42 мск", - говорится в сообщении госкорпорации.
Отмечается, что сегодня госкомиссия допустила ракету к вывозу на стартовую площадку. Операция начнется 26 июля.
Ранее сообщалось, что предстоящий пуск станет единственным стартом "Протона" в 2020 году. Причем отправка на орбиту "Экспрессов" изначально планировалась на более ранний срок, но ракету вернули в Москву для замены некачественных комплектующих, которые обнаружили на космодроме. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказывал, что брак был допущен в 2015-2016 годах при изготовлении отдельных деталей на Усть-Катавском вагоностроительном заводе в Челябинской области, а запуск "Экспрессов" отложен на июль.