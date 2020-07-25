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"Роскосмос" назвал время запуска "Протона"
"Роскосмос" подтвердил, что ракета "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками "Экспресс-80" и "Экспресс-103" стартует в 00.27 мск 30 июля. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T18:16
протон-м
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космос - риа наука
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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протон-м, байконур (космодром), космос - риа наука, роскосмос

"Роскосмос" назвал время запуска "Протона"

18:16 25.07.2020
1691
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкРакета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03
Ракета-носитель Протон-М с разгонным блоком ДМ-03
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. "Роскосмос" подтвердил, что ракета "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками "Экспресс-80" и "Экспресс-103" стартует в 00.27 мск 30 июля.
Ранее аналогичное время запуска называл РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
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"На космодроме Байконур завершена подготовка к вывозу на стартовый комплекс ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и российскими телекоммуникационными космическими аппаратами "Экспресс-103" и "Экспресс-80". Её пуск с площадки №200 запланирован на 30 июля 2020 года, в 00:27:42 мск", - говорится в сообщении госкорпорации.
Отмечается, что сегодня госкомиссия допустила ракету к вывозу на стартовую площадку. Операция начнется 26 июля.
Ранее сообщалось, что предстоящий пуск станет единственным стартом "Протона" в 2020 году. Причем отправка на орбиту "Экспрессов" изначально планировалась на более ранний срок, но ракету вернули в Москву для замены некачественных комплектующих, которые обнаружили на космодроме. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказывал, что брак был допущен в 2015-2016 годах при изготовлении отдельных деталей на Усть-Катавском вагоностроительном заводе в Челябинской области, а запуск "Экспрессов" отложен на июль.
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Протон-МБайконур (космодром)Космос - РИА НаукаРоскосмос
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