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https://ria.ru/20200725/1574915648.html
В Москве задержали более 30 участников массовых драк
В Москве задержали более 30 участников массовой драки, им запретят въезд в Россию на пять лет, сообщается на сайте столичного ГУ МВД. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T18:41
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200725/1574912824.html
https://ria.ru/20200725/1574909672.html
Обидно, когда представители народов, славящихся своим гостеприимством, так плохо ведут себя в гостях.
153
Выслать армян в Азербайджан, азербайджанцев в Армению. Пусть там разбираются, кто прав, кто виноват.
131
31
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1400x0_80_0_0_568019e61e9aaa22bdf20618d7e978e0.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, происшествия

В Москве задержали более 30 участников массовых драк

17:59 25.07.2020 (обновлено: 18:41 25.07.2020)
27530
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В Москве задержали более 30 участников массовой драки, им запретят въезд в Россию на пять лет, сообщается на сайте столичного ГУ МВД.
Нарушителей привлекли к административной ответственности по статье "Мелкое хулиганство". Против них также возбудили уголовные дела по подозрению в хулиганстве и разбое.
Драка в московском ресторане Армянский дом попала на видео
Вчера, 16:01
Драка в московском ресторане "Армянский дом" попала на видео
Ранее стало известно о столкновениях, в результате которых пострадал мужчина и было повреждено остекление магазина. Кроме того, в Западном административном округе столицы неизвестные разбили окна кафе и автомойки.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о конфликте между армянами и азербайджанцами. Официально полиция данную информацию не комментирует.
Посол Армении Вардан Тогонян ранее назвал случившееся организованной провокацией. В Союзе Азербайджанцев России, в свою очередь, заявили, что именно представители армянской диаспоры разгромили ресторан "1001 ночь", принадлежащий азербайджанцу.
Полиция
Вчера, 14:14
На юго-востоке Москвы произошел конфликт между местными жителями
3884011112923
Обсудить 31
МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Обидно, когда представители народов, славящихся своим гостеприимством, так плохо ведут себя в гостях.
25 июля, 18:04
Клим Яковлевич
14152203
Выслать армян в Азербайджан, азербайджанцев в Армению. Пусть там разбираются, кто прав, кто виноват.
25 июля, 18:18
sizif8
85381007
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