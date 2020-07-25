В Москве задержали более 30 участников массовых драк

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В Москве задержали более 30 участников массовой драки, им запретят въезд в Россию на пять лет, сообщается на сайте столичного ГУ МВД.

Нарушителей привлекли к административной ответственности по статье "Мелкое хулиганство". Против них также возбудили уголовные дела по подозрению в хулиганстве и разбое.

Ранее стало известно о столкновениях, в результате которых пострадал мужчина и было повреждено остекление магазина. Кроме того, в Западном административном округе столицы неизвестные разбили окна кафе и автомойки.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о конфликте между армянами и азербайджанцами. Официально полиция данную информацию не комментирует.