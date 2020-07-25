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Свято-Феодосиевский монастырь в Киеве закрыли на карантин из-за COVID-19
Свято-Феодосиевский монастырь в Киеве закрылся на карантин из-за COVID-19, сообщила в субботу пресс-служба религиозной общины. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T17:54
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, религия, новости - религия и мировоззрение, воз, киев, украина, в мире

Свято-Феодосиевский монастырь в Киеве закрыли на карантин из-за COVID-19

17:54 25.07.2020
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© Фото : страница Свято-Феодосийского мужского монастыря в FacebookСвято-Феодосиевский монастырь в Киеве
Свято-Феодосиевский монастырь в Киеве
© Фото : страница Свято-Феодосийского мужского монастыря в Facebook
Свято-Феодосиевский монастырь в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 25 июл - РИА Новости. Свято-Феодосиевский монастырь в Киеве закрылся на карантин из-за COVID-19, сообщила в субботу пресс-служба религиозной общины.

"В связи с установлением среди тех, кто проживает в монастыре, лиц с подтверждением заболевания коронавирусом, согласно карантинным предписаниям, Свято-Феодосиевский монастырь закрывается для посещения", - сообщается на странице монастыря в Facebook.

По данным минздрава Украины, по состоянию на 25 июля, в стране выявлены 63 929 случаев COVID-19, скончались от инфекции 1590 человек. Всего выздоровели 35 497 человек, в том числе 611 - за минувшие сутки.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже свыше 15 миллионов случаев заражения, свыше 628 тысяч человек скончались.
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