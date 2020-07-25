В Омской области число случаев коронавируса превысило шесть тысяч

"За минувшие сутки (с 24 на 25 июля) подтверждено 108 новых случаев заражения, таким образом, общее количество заболевших коронавирусной инфекцией от начала пандемии составляет 6 077. Количество летальных исходов за сутки увеличилось на два, теперь общее количество умерших от коронавирусной инфекции - 60", - сообщили журналистам в ведомстве.