https://ria.ru/20200725/1574915448.html
В Омской области число случаев коронавируса превысило шесть тысяч
Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Омской области выросло до 6077, число умерших составляет 60, сообщили журналистам в минздраве региона. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T17:48
2020-07-25T17:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
омская область
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омская область
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2020
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, омская область