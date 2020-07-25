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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200725/1574915448.html
В Омской области число случаев коронавируса превысило шесть тысяч
Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Омской области выросло до 6077, число умерших составляет 60, сообщили журналистам в минздраве региона. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T17:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
омская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, омская область

В Омской области число случаев коронавируса превысило шесть тысяч

17:48 25.07.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Омской области выросло до 6077, число умерших составляет 60, сообщили журналистам в минздраве региона.
"За минувшие сутки (с 24 на 25 июля) подтверждено 108 новых случаев заражения, таким образом, общее количество заболевших коронавирусной инфекцией от начала пандемии составляет 6 077. Количество летальных исходов за сутки увеличилось на два, теперь общее количество умерших от коронавирусной инфекции - 60", - сообщили журналистам в ведомстве.
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По данным регионального минздрава, за весь период эпидемии в регионе вылечились 3 607 человек. Под домашним наблюдением медиков находится 1 841 человек. Сейчас лечатся от коронавируса 2410 жителей Омской области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоОмская область
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