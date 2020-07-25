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В Германии небольшой самолет врезался в жилой дом
Небольшой самолет врезался в жилой дом в немецком городе Везель в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, не менее трех человек погибли, сообщает издание... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T23:27
северный рейн-вестфалия
германия
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
северный рейн-вестфалия, германия, в мире

В Германии небольшой самолет врезался в жилой дом

17:46 25.07.2020 (обновлено: 23:27 25.07.2020)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи у больницы "Хелиос-клиник Эмиль фон Беринг" в Берлине
Автомобиль скорой помощи у больницы Хелиос-клиник Эмиль фон Беринг в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Небольшой самолет врезался в жилой дом в немецком городе Везель в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, не менее трех человек погибли, сообщает издание FOCUS Online со ссылкой на полицию.
Как сообщает издание, в результате инцидента есть пострадавшие, среди них - ребенок.
По данным газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, в результате инцидента погибли два человека, двое получили ранения. В доме проживает одна или две семьи, сообщают СМИ.
Причина аварии пока не установлена.
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