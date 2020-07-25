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Малайзия может провести встречи лидеров АТЭС в очном формате
Малайзия не исключает возможности проведения очной встречи лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в рамках саммита в ноябре... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T17:45
куала-лумпур
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куала-лумпур, новая зеландия, малайзия, в мире

Малайзия может провести встречи лидеров АТЭС в очном формате

17:45 25.07.2020
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© AP Photo / Mark SchiefelbeinФлаги с символикой АТЭС
Флаги с символикой АТЭС
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Флаги с символикой АТЭС. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Малайзия не исключает возможности проведения очной встречи лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в рамках саммита в ноябре в Куала-Лумпур, сообщает издание Bangkok Post.
Министр международной торговли и промышленности Малайзии Мохамед Азмин Али заявил, что страна еще не отменила проведение встречи 21 лидера АТЭС, намеченной на ноябрь этого года.
"Правительство согласилось не исключать формат, который будет включать в себя очные встречи экономических лидеров АТЭС", - заявил Азмин Али на онлайн-пресс-конференции после переговоров с другими министрами торговли из блока.
Ранее министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс и глава минторга Дэвид Паркер сообщили, что саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) под председательством Веллингтона пройдет в 2021 году в виртуальном формате.
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Куала-ЛумпурНовая ЗеландияМалайзияВ мире
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