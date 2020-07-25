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В Ярославле женщина погибла в ДТП с тремя машинами
Один человек погиб, четверо пострадали при столкновении трех автомобилей в Ярославле, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T17:43
lada granta
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ярославль
происшествия
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353
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60
lada granta, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ярославль, происшествия

В Ярославле женщина погибла в ДТП с тремя машинами

17:43 25.07.2020
1224
© Стоп-кадр видео очевидцаПоследствия ДТП в Дзержинском районе Ярославля
Последствия ДТП в Дзержинском районе Ярославля
© Стоп-кадр видео очевидца
Последствия ДТП в Дзержинском районе Ярославля
ЯРОСЛАВЛЬ , 25 июл - РИА Новости. Один человек погиб, четверо пострадали при столкновении трех автомобилей в Ярославле, сообщило УМВД по региону.
Ранее представитель УМВД по региону сообщила РИА Новости, что в Дзержинском районе Ярославля столкнулись три автомобиля: "Газель", Lada Granta и Nissan. По предварительным данным, пострадали четыре человека, включая несовершеннолетнего, сообщила она.
"В результате ДТП пострадали: водитель "ВАЗ" - мужчина 1968 г. р., пассажир "ВАЗ" - неустановленный подросток, водитель "Ниссан" мужчина 1984 г. р. и пассажир "Ниссан" - неустановленный мужчина. Пассажир автомашины "ВАЗ" - неустановленная женщина - скончалась на месте ДТП", - говорится в сообщении.
На место ДТП выезжали сотрудники ГИБДД, МЧС, следственно-оперативная группа и медики.
Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, информирует ведомство.
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Lada GrantaМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЯрославльПроисшествия
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