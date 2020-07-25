В Ярославле женщина погибла в ДТП с тремя машинами

"В результате ДТП пострадали: водитель "ВАЗ" - мужчина 1968 г. р., пассажир "ВАЗ" - неустановленный подросток, водитель "Ниссан" мужчина 1984 г. р. и пассажир "Ниссан" - неустановленный мужчина. Пассажир автомашины "ВАЗ" - неустановленная женщина - скончалась на месте ДТП", - говорится в сообщении.