В Ярославле женщина погибла в ДТП с тремя машинами

ЯРОСЛАВЛЬ , 25 июл - РИА Новости. Один человек погиб, четверо пострадали при столкновении трех автомобилей в Ярославле, сообщило УМВД по региону.
Ранее представитель УМВД по региону сообщила РИА Новости, что в Дзержинском районе Ярославля столкнулись три автомобиля: "Газель", Lada Granta и Nissan. По предварительным данным, пострадали четыре человека, включая несовершеннолетнего, сообщила она.
"В результате ДТП пострадали: водитель "ВАЗ" - мужчина 1968 г. р., пассажир "ВАЗ" - неустановленный подросток, водитель "Ниссан" мужчина 1984 г. р. и пассажир "Ниссан" - неустановленный мужчина. Пассажир автомашины "ВАЗ" - неустановленная женщина - скончалась на месте ДТП", - говорится в сообщении.
На место ДТП выезжали сотрудники ГИБДД, МЧС, следственно-оперативная группа и медики.
Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, информирует ведомство.
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