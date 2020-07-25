В Мордовии умерла фельдшер скорой помощи, заразившаяся коронавирусом

"В Мордовии от коронавирусной инфекции умер еще один медицинский работник. Фельдшер скорой медицинской помощи Анна Ефремова 1958 года рождения. С апреля она работала в составе бригады, которая помогала пациентам с коронавирусом. Несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось", — сообщает оперштаб Мордовии.

"Анна Павловна до конца выполняла свой профессиональный долг, была настоящим примером ответственности и трудолюбия для коллег. В это непростое время особенно тяжело принимать известия о смерти медиков, которые борются с опасным вирусом. Выражаю искренние соболезнования всем родным и близким. Это тяжелая потеря для всего медицинского сообщества республики, для всех нас", — говорится в соболезновании.