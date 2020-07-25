В Мордовии умерла фельдшер скорой помощи, заразившаяся коронавирусом

УФА, 25 июл — РИА Новости. Фельдшер скорой помощи в Мордовии, которая с апреля помогала пациентам с коронавирусной инфекцией, скончалась от COVID-19, сообщает оперштаб республики.
"В Мордовии от коронавирусной инфекции умер еще один медицинский работник. Фельдшер скорой медицинской помощи Анна Ефремова 1958 года рождения. С апреля она работала в составе бригады, которая помогала пациентам с коронавирусом. Несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось", — сообщает оперштаб Мордовии.
Соболезнования родным и близким выразил глава республики Владимир Волков:
"Анна Павловна до конца выполняла свой профессиональный долг, была настоящим примером ответственности и трудолюбия для коллег. В это непростое время особенно тяжело принимать известия о смерти медиков, которые борются с опасным вирусом. Выражаю искренние соболезнования всем родным и близким. Это тяжелая потеря для всего медицинского сообщества республики, для всех нас", — говорится в соболезновании.
По данным регионального Минздрава, в Мордовии на 25 июля зарегистрированы 4295 случаев коронавирусной инфекции, из них 3213 выздоровели, 33 скончались.
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