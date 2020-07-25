В Азербайджане число умерших пациентов с коронавирусом выросло до 408

"В Азербайджане выявлены еще 321 случай заражения коронавирусом, 535 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 29 633 факта заражения коронавирусной инфекцией, 22 082 человек вылечились, 408 человек скончались, 7143 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.