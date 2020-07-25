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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200725/1574914925.html
В Азербайджане число умерших пациентов с коронавирусом выросло до 408
Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 29 633, за сутки инфекция выявлена еще у 321 человека, всего в стране умерли 408... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T17:26
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
азербайджан
в мире
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353
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коронавирус covid-19, воз, азербайджан, в мире

В Азербайджане число умерших пациентов с коронавирусом выросло до 408

17:26 25.07.2020
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© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкСотрудники полиции на одной из улиц в Баку
Сотрудники полиции на одной из улиц в Баку
© Sputnik / Мурад Оруджев
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Сотрудники полиции на одной из улиц в Баку. Архивное фото
БАКУ, 25 июл - РИА Новости. Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 29 633, за сутки инфекция выявлена еще у 321 человека, всего в стране умерли 408 человек с COVID-19, сообщил в субботу оперативный штаб при кабмине.
"В Азербайджане выявлены еще 321 случай заражения коронавирусом, 535 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 29 633 факта заражения коронавирусной инфекцией, 22 082 человек вылечились, 408 человек скончались, 7143 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.
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С начала пандемии было проведено 676 252 теста.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15 миллионов случаев заражения, свыше 628 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗАзербайджанВ мире
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