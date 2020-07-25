Источник объяснил, как ЕС может обойти решение ВТО по спору с Россией

БРЮССЕЛЬ, 25 июл — РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз может обжаловать решение Всемирной торговой организации в споре с Россией по энергокорректировкам, однако, пока апелляционный орган ВТО не сформирован, рассматривать такое заявление будет некому, но и исполнять решение арбитров не придется, рассказал РИА Новости торговый источник в Женеве.
"И ЕС, и Россия могут подать апелляцию, но, как вы знаете, в апелляционном органе недостаточно судей, чтобы рассматривать апелляцию", — сказал собеседник агентства. Таким образом, по его словам, любая апелляция пойдет как бы в никуда, пока не будут назначены новые судьи. Но если ни одна из сторон не подаст апелляцию, то решение группы арбитров будет закреплено и ЕС должен будет его выполнять.
Есть и альтернативная процедура обжалования, о которой ранее договорились между собой ЕС и еще 21 страна — член ВТО. Однако Россия в их число не входит, поэтому процедура в этом случае применяться не может.
Если же одна из сторон подаст апелляцию, то слушаний по ней пока не будет, но не будет и обязательства выполнять решение арбитров.
12 сентября 2019, 17:18Украина проиграла России в ВТО в споре по энергокорректировкам
Накануне группа арбитров ВТО поддержала Россию в споре с Евросоюзом о том, что методика энергокорректировок ЕС, применяемая в антидемпинговых расследованиях, нарушает правила организации. ЕС рекомендуется привести свои меры в соответствие с нормами ВТО.
Россия рассчитывает, что Евросоюз добросовестно исполнит это решение и доступ российских товаров на европейский рынок существенно улучшится, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
По правилам ВТО, решение группы арбитров можно обжаловать в апелляционном органе, однако тот не работает с конца прошлого года из-за позиции США.
24 июля, 20:57Сказано в эфиреЖдать дальнейшего противостояния. Эксперт оценил выигрыш России в ВТОРоссия выиграла спор в ВТО по методике энергокорректировок ЕС. В эфире радио Sputnik решение Всемирной торговой организации прокомментировал первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев.