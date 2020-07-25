В Пермском крае объявили чрезвычайную пожарную опасность в лесах

ПЕРМЬ, 25 июл - РИА Новости. Чрезвычайная пожарная опасность установлена в лесах на севере Пермского края из-за жаркой погоды, сообщается на сайте краевого МЧС.
"На севере Пермского края установлена чрезвычайная пожарная опасность в лесах. Жителям Пермского края необходимо ограничить посещение лесов", — говорится в сообщении.
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На сайте "Лесной диспетчер Пермского края" указано, что сейчас в регионе зафиксировано пять лесных пожаров — в Соликамском (площадь пожара — 100 га), Чердынском (площадь пожара — 42,5 га), Гайнском, Добрянском районах. По данным сайта ГУ МЧС России по Пермскому краю, на утро 25 июля в регионе было зарегистрировано шесть природных пожаров.
Вечером в пятницу, 24 июля, администрация Соликамского городского округа в официальной группе в "ВКонтакте" проинформировала о задымлении в районе деревни Кузнецова, возникшем из-за пожара.
Ранее, в начале июля, региональные власти ввели до 10 сентября в лесах Пермского края особый противопожарный режим.