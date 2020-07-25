В Пермском крае объявили чрезвычайную пожарную опасность в лесах

На сайте "Лесной диспетчер Пермского края" указано, что сейчас в регионе зафиксировано пять лесных пожаров — в Соликамском (площадь пожара — 100 га), Чердынском (площадь пожара — 42,5 га), Гайнском, Добрянском районах. По данным сайта ГУ МЧС России по Пермскому краю, на утро 25 июля в регионе было зарегистрировано шесть природных пожаров.