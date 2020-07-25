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В Пермском крае объявили чрезвычайную пожарную опасность в лесах
Чрезвычайная пожарная опасность установлена в лесах на севере Пермского края из-за жаркой погоды, сообщается на сайте краевого МЧС. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T17:24
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пермский край
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пермский край, происшествия

В Пермском крае объявили чрезвычайную пожарную опасность в лесах

17:24 25.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Сотрудники пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара. Архивное фото
ПЕРМЬ, 25 июл - РИА Новости. Чрезвычайная пожарная опасность установлена в лесах на севере Пермского края из-за жаркой погоды, сообщается на сайте краевого МЧС.
"На севере Пермского края установлена чрезвычайная пожарная опасность в лесах. Жителям Пермского края необходимо ограничить посещение лесов", — говорится в сообщении.
Дом правительства Российской Федерации
17 июля, 16:12
Правительство выделит средства на тушение лесных пожаров
На сайте "Лесной диспетчер Пермского края" указано, что сейчас в регионе зафиксировано пять лесных пожаров — в Соликамском (площадь пожара — 100 га), Чердынском (площадь пожара — 42,5 га), Гайнском, Добрянском районах. По данным сайта ГУ МЧС России по Пермскому краю, на утро 25 июля в регионе было зарегистрировано шесть природных пожаров.
Вечером в пятницу, 24 июля, администрация Соликамского городского округа в официальной группе в "ВКонтакте" проинформировала о задымлении в районе деревни Кузнецова, возникшем из-за пожара.
Ранее, в начале июля, региональные власти ввели до 10 сентября в лесах Пермского края особый противопожарный режим.
Сибирь и Дальний Восток охвачены лесными пожарами
7 июля, 13:27
В восьми регионах ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
020200
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пермский крайПроисшествия
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