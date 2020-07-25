https://ria.ru/20200725/1574914764.html
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
В Калмыкии нашли похищенного из роддома в Ростовской области новорожденного, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T17:21
2020-07-25T23:19
следственный комитет россии (ск рф)
республика калмыкия
ростовская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150743/20/1507432058_0:102:1999:1226_1400x0_80_0_0_b386d12b17ad5a23cf84356c99778d74.jpg
https://ria.ru/20200222/1565093168.html
2
республика калмыкия
ростовская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/150743/20/1507432058_0:102:1999:1226_1400x0_80_0_0_b386d12b17ad5a23cf84356c99778d74.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/150743/20/1507432058_114:0:1885:1328_1400x0_80_0_0_4038eb32ecac963edee9e579a47ccbd2.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/150743/20/1507432058_336:0:1664:1328_1400x0_80_0_0_0472ebcd27cb07f5381243358b84922b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), республика калмыкия, ростовская область, происшествия