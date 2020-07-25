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Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
В Калмыкии нашли похищенного из роддома в Ростовской области новорожденного, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T23:19
следственный комитет россии (ск рф)
республика калмыкия
ростовская область
происшествия
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республика калмыкия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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следственный комитет россии (ск рф), республика калмыкия, ростовская область, происшествия

Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии

17:21 25.07.2020 (обновлено: 23:19 25.07.2020)
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© Depositphotos / evgenyatamanНоворожденный
Новорожденный
© Depositphotos / evgenyataman
Новорожденный. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 25 июл — РИА Новости. В Калмыкии нашли похищенного из роддома в Ростовской области новорожденного, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.
В краже ребенка подозревают 40-летнюю женщину, которая привезла его к себе домой. Здоровью младенца ничто не угрожает, его передадут матери.
Ранее стало известно, что ночью 25 июля неизвестный человек забрал новорожденного из родильного отделения Центральной районной больницы Сальского района, возбуждено уголовное дело.
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Следственный комитет России (СК РФ)Республика КалмыкияРостовская областьПроисшествия
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