В Индии выявили более 48,9 тысячи новых случаев COVID-19

Медицинский работник измеряет температуру и пульс женщины в Мумбаи. Архивное фото

Медицинский работник измеряет температуру и пульс женщины в Мумбаи

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло более чем на 48,9 тысячи, общее число заразившихся составляет 1 336 861, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом. По последним данным, лечение в стране проходят 456 071 человек, выздоровели 849 431 человек (32 223 за сутки), умерли 31 358 человек (757 за сутки).

В пятницу сообщалось о 1 287 945 случаях заболевания (прирост за сутки составил свыше 49,3 тысячи), днем ранее - о 1 238 635 случаях заболевания (прирост за сутки составил свыше 45,7 тысячи).

Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано наибольшее в Индии число случаев заболевания – 357 117 (9 615 за сутки). На втором месте находится штат Тамилнад : 199 749 заболевших (6 785 за сутки). Третье место занимает столичный округ Дели , где выявлены 128 389 случаев заболевания (1 025 за сутки).

Накануне глава минздрава Индии Харш Вардхан отметил, что показатель выздоровления в стране составляет 63,45%, а смертность является одной из самых низких в мире - 2,3%.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 15 миллионов случаев заражения, свыше 628 тысяч человек скончались.