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https://ria.ru/20200725/1574914432.html
Наташа Королева прокомментировала ДТП с Ефремовым
Певица Наташа Королева назвала трагедией аварию с участием актера Михаила Ефремова, в результате которой погиб человек. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T19:12
культура
дтп с участием михаила ефремова
шоу-бизнес
михаил ефремов
наташа королева (наталия порывай)
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https://ria.ru/20200724/1574842841.html
https://ria.ru/20200720/1574620675.html
Вылезла из небытия....... Если бы эта душка убила бы ее родственника...... Заговорила бы по другому. А то все сердобольные, пока самих не касается.....
118
Душка человека по пьяне убила. А человек жить хотел... Если местами не поменяться, то пусть посидит (он уже все понял Ефремов) другие пусть смотрят и понимают. Что все должны за свои поступки отвечать! Дети прокуроров, депутатов и раннимых актеров...
117
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573069682_0:91:2021:1228_1400x0_80_0_0_90272800e834f8aa38888883867e7c68.jpg
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РИА Новости
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дтп с участием михаила ефремова, шоу-бизнес, михаил ефремов, наташа королева (наталия порывай)

Наташа Королева прокомментировала ДТП с Ефремовым

17:07 25.07.2020 (обновлено: 19:12 25.07.2020)
13864
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов доставлен на допрос по делу о ДТП в главное следственное управление ГУ МВД России по Москве
Актёр Михаил Ефремов доставлен на допрос по делу о ДТП в главное следственное управление ГУ МВД России по Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Певица Наташа Королева назвала трагедией аварию с участием актера Михаила Ефремова, в результате которой погиб человек.
"Очень сложная ситуация. С одной стороны, понятно, что человек виновен. Я целиком и полностью уверена, что пьяный человек за рулем — преступник. С другой стороны — все под Богом ходим", — рассказала она "Комсомольской правде".
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
24 июля, 10:43
Сожительница погибшего в ДТП с Ефремовым добивается статуса потерпевшей
Она выразила надежду, что правосудие будет лояльно к Ефремову.

"Он артист, а артисты все очень тонкие, душевные. Попав в места не столь отдаленные, он просто не выдержит. По сути, мы человека обрекаем. Я думаю, для него это не просто урок, это трагедия в жизни", — добавила певица.

По версии следствия, вечером 8 июня Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого был курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил тяжелую травму и умер в больнице.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
20 июля, 22:57
Крестный отец Ефремова рассказал о мучениях актера
Спустя несколько дней после ДТП актер записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи Захарова и пообещал помощь, "если ее примут". Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский при этом сказал, что семья Захарова не приняла извинения и не хочет помощи от Ефремова.
Позже адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что Ефремов не считает себя виновником ДТП, а готовность возместить ущерб родственникам Захарова связана с тем, что в происшествии "участвовала его машина".
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КультураДТП с участием Михаила ЕфремоваШоу-бизнесМихаил ЕфремовНаташа Королева (Наталия Порывай)
Популярные комментарии
Вылезла из небытия....... Если бы эта душка убила бы ее родственника...... Заговорила бы по другому. А то все сердобольные, пока самих не касается.....
25 июля, 17:20
Егор Панкратов
11610001
Душка человека по пьяне убила. А человек жить хотел... Если местами не поменяться, то пусть посидит (он уже все понял Ефремов) другие пусть смотрят и понимают. Что все должны за свои поступки отвечать! Дети прокуроров, депутатов и раннимых актеров...
25 июля, 17:18
Максим Рощин
11410101
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