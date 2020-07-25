Наташа Королева прокомментировала ДТП с Ефремовым

Актёр Михаил Ефремов доставлен на допрос по делу о ДТП в главное следственное управление ГУ МВД России по Москве

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Певица Певица Наташа Королева назвала трагедией аварию с участием актера Михаила Ефремова, в результате которой погиб человек.

"Очень сложная ситуация. С одной стороны, понятно, что человек виновен. Я целиком и полностью уверена, что пьяный человек за рулем — преступник. С другой стороны — все под Богом ходим", — рассказала она "Комсомольской правде"

Она выразила надежду, что правосудие будет лояльно к Ефремову.

"Он артист, а артисты все очень тонкие, душевные. Попав в места не столь отдаленные, он просто не выдержит. По сути, мы человека обрекаем. Я думаю, для него это не просто урок, это трагедия в жизни", — добавила певица.

По версии следствия, вечером 8 июня Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого был курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил тяжелую травму и умер в больнице.

Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Спустя несколько дней после ДТП актер записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи Захарова и пообещал помощь, "если ее примут". Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский при этом сказал, что семья Захарова не приняла извинения и не хочет помощи от Ефремова.