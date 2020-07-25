В Сербии число жертв коронавируса достигло 526

С 17 июля в Сербии обязательным является ношение масок на открытом пространстве, где невозможно обеспечить дистанцию в 1,5 метра, из-за роста заболеваемости COVID-19. Также подтвержден запрет на собрания свыше 10 человек на открытом пространстве на всей территории страны. В настоящее время режим ЧС из-за коронавируса действует в более чем двух десятках сербских муниципалитетов.