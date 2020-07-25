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В Сербии число жертв коронавируса достигло 526
В Сербии число жертв COVID-19 к субботе достигло с начала пандемии 526 человек, за сутки выявлены 411 больных коронавирусом, сообщили медики на брифинге... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T17:05
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ана брнабич
сербия
китай
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, ана брнабич, сербия, китай, сша

В Сербии число жертв коронавируса достигло 526

17:05 25.07.2020
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© РИА Новости / Олег Иванов Улицы Белграда во время комендантского часа
 Улицы Белграда во время комендантского часа
© РИА Новости / Олег Иванов
Улицы Белграда во время комендантского часа. Архивное фото
БЕЛГРАД, 25 июл - РИА Новости. В Сербии число жертв COVID-19 к субботе достигло с начала пандемии 526 человек, за сутки выявлены 411 больных коронавирусом, сообщили медики на брифинге национального кризисного штаба.
С 17 июля в Сербии обязательным является ношение масок на открытом пространстве, где невозможно обеспечить дистанцию в 1,5 метра, из-за роста заболеваемости COVID-19. Также подтвержден запрет на собрания свыше 10 человек на открытом пространстве на всей территории страны. В настоящее время режим ЧС из-за коронавируса действует в более чем двух десятках сербских муниципалитетов.
Премьер Сербии Ана Брнабич сообщала в четверг, что сейчас в сербских больницах есть около 400 свободных аппаратов искусственной вентиляции легких и еще 1,3 тысячи на складах, "ни одному человеку не было отказано в подключении к аппарату".
"За прошедшие 24 часа протестированы 9349 человек, выявлены 411 больных COVID-19, общее число зараженных с начала пандемии достигло 23 263. Скончались 8 пациентов, всего умерли 526 больных", - заявили члены кризисного штаба при правительстве.
"На аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 170 человек", - уточнили медики, всего госпитализированы 4544 больных.
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Власти Сербии ранее сообщили, что находятся в контакте в связи с разработкой вакцины против COVID-19 с исследователями и производителями в Великобритании, США, России и КНР и надеются одними из первых получить ее до конца 2020 года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ана БрнабичСербияКитайСША
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