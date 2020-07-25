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Распространение нового коронавируса
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На Украине оценили темпы заболеваемости COVID-19
Заболеваемость коронавирусом на Украине возросла до 64,1 на 100 тысяч населения, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании с президентом,... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T16:37
распространение нового коронавируса
денис шмыгаль
коронавирус covid-19
максим степанов
воз
черновицкая область
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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денис шмыгаль, коронавирус covid-19, максим степанов, воз, черновицкая область, украина, в мире

На Украине оценили темпы заболеваемости COVID-19

16:37 25.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДезинфекция автобусов на Украине
Дезинфекция автобусов на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Дезинфекция автобусов на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 25 июл – РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом на Украине возросла до 64,1 на 100 тысяч населения, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании с президентом, представителями правительства, правоохранительных органов и соответствующих ведомств по эпидемиологической ситуации в стране, сообщается в субботу на сайте главы государства.
По состоянию на 7 июля этот показатель составлял 62,4 человека на 100 тысяч населения.
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"Премьер-министр Денис Шмыгаль доложил о последних данных по распространению инфекции, отметив, что сегодня зафиксирован еще один антирекорд заражения - 1106 человек. Среди лидеров по количеству выявленных новых больных - Ровенская, город Киев и Львовская область. Показатель заболеваемости вырос до 64,1 человека на 100 тысяч населения. По словам главы правительства, будет обращено внимание на Закарпатье, Волынь, Львовскую область и Буковину из-за заполнения койкомест в опорных больницах, чтобы обеспечить их достаточное количество. На Закарпатье заполнение составляет 64%, в трех других регионах - более 40%", - сообщается на сайте офиса.

Шмыгаль также обратил внимание на то, что Черновицкая область значительно улучшила показатели по заболеваемости и отошла от лидерства по распространению COVID-19 благодаря жестким мерам, которых придерживался регион несколько месяцев.
Президент поинтересовался продвижением своей задачи по пребыванию Украины в очереди на получение вакцины против коронавируса, когда она будет изготовлена. Он напомнил, что Украина намерена одной из первых закупить вакцину.
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"Наши дипломатические контакты и мировые ресурсы сообщают о том, что вакцину производят уже в нескольких странах. Даже если она будет готова в следующем году, Украина должна быть среди первых стран, которые смогут закупить вакцину. Мы должны думать об этом уже сейчас. Весь мир выстраивается в очереди", - цитирует Зеленского пресс-служба.
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что по заданию президента проводит консультации и держит контакт с компаниями и дипломатами из разных стран, изучая информацию.
Ранее премьер Украины заявил, что карантин в стране или в отдельных областях могут усилить, когда число активных больных на 100 тысяч населения достигнет 60 человек. Этот показатель 1 июля составлял 58 больных на 100 тысяч населения.
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Скорость распространения нового коронавируса
По данным минздрава Украины, по состоянию на 25 июля, по стране выявлены 63 929 случаев COVID-19, скончались от инфекции 1 590 человек. Всего выздоровели 35 497 человек, в том числе 611 за минувшие сутки.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже свыше 15 миллиона случаев заражения, свыше 628 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаДенис ШмыгальКоронавирус COVID-19Максим СтепановВОЗЧерновицкая областьУкраинаВ мире
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