На Украине оценили темпы заболеваемости COVID-19

"Премьер-министр Денис Шмыгаль доложил о последних данных по распространению инфекции, отметив, что сегодня зафиксирован еще один антирекорд заражения - 1106 человек. Среди лидеров по количеству выявленных новых больных - Ровенская, город Киев и Львовская область. Показатель заболеваемости вырос до 64,1 человека на 100 тысяч населения. По словам главы правительства, будет обращено внимание на Закарпатье, Волынь, Львовскую область и Буковину из-за заполнения койкомест в опорных больницах, чтобы обеспечить их достаточное количество. На Закарпатье заполнение составляет 64%, в трех других регионах - более 40%", - сообщается на сайте офиса.