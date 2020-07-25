В Молдавии выявили 345 новых случаев коронавируса

В Минздраве спрогнозировали ситуацию с коронавирусом в России осенью

В Минздраве спрогнозировали ситуацию с коронавирусом в России осенью

В Молдавии до 31 августа действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.