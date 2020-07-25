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В Молдавии выявили 345 новых случаев коронавируса
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки возросло на 345, до 22 828, всего умерли 732 человека, сообщила в субботу пресс-служба... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T16:31
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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коронавирус covid-19, молдавия, в мире

В Молдавии выявили 345 новых случаев коронавируса

16:30 25.07.2020 (обновлено: 16:31 25.07.2020)
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© Sputnik / Мирослав РотарьАвтомобиль скорой помощи в Молдавии
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
КИШИНЕВ, 25 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки возросло на 345, до 22 828, всего умерли 732 человека, сообщила в субботу пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Ранее власти Молдавии сообщили о 22 483 зарегистрированных случаях коронавируса, 726 из которых стали летальными.
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"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 345 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 22 828. Всего 15 608 человек были вылечены, а 732 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.
В Молдавии до 31 августа действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже свыше 15 миллиона случаев заражения, свыше 628 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МолдавияВ мире
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