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В Москве задержали около 15 участников несогласованной акции
В центре Москвы прошла несогласованная акция в поддержку бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала и основателя движения "За новый социализм" Николая... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T16:50
уголовное дело сергея фургала
николай платошкин
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
москва
хабаровский край
происшествия
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https://ria.ru/20200724/1574852879.html
https://ria.ru/20200725/1574896413.html
Вот вот. И не стоит обелять акции в поддержку преступников, даже если эти акции мирные.
110
Участников несогласованных, но при этом мирных акций задерживают едва ли не в большем количестве, чем участников помидорно-автослесарных разборок. Чудно.
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москва
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1400x0_80_0_0_76da7043f0fb6f46b48a94c0edaa6d0a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
уголовное дело сергея фургала, николай платошкин, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), москва, хабаровский край, происшествия

В Москве задержали около 15 участников несогласованной акции

16:26 25.07.2020 (обновлено: 16:50 25.07.2020)
6476
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В центре Москвы прошла несогласованная акция в поддержку бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала и основателя движения "За новый социализм" Николая Платошкина. Как передает корреспондент РИА Новости, задержаны около 15 человек.
Участники акции планировали передать в Генпрокуратуру заявления в поддержку Фургала и Платошкина. Они собрались на Тверской площади, после чего направились к зданию Генпрокуратуры. По пути нескольких участников задержала полиция.
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Акция не была согласована с московскими властями.
Точное число задержанных столичный главк МВД пока не сообщил.
Фургала обвиняют в причастности к хабаровской преступной группировке и организации убийств в 2000-х годах. Его задержали 9 июля, после чего сразу отправили в Москву, где Басманный суд арестовал его на два месяца. Вину Фургал не признает.
Двадцатого июля президент Владимир Путин отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Михаил Дегтярев.
Уголовное дело против Платошкина возбудили в начале июня. Речь идет о склонении к массовым беспорядкам и распространении фейков. Сейчас Платошкин находится под домашним арестом, вину он не признает.
В сентябре 2019 года Платошкин баллотировался от КПРФ на дополнительных выборах депутатов Госдумы по Комсомольскому одномандатному избирательному округу № 70 в Хабаровском крае, но проиграл представителю ЛДПР.
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Обсудить 33
Уголовное дело Сергея ФургалаНиколай ПлатошкинСергей ФургалСледственный комитет России (СК РФ)МоскваХабаровский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Вот вот. И не стоит обелять акции в поддержку преступников, даже если эти акции мирные.
25 июля, 16:52
Валар Дахаэрис
78100229
Участников несогласованных, но при этом мирных акций задерживают едва ли не в большем количестве, чем участников помидорно-автослесарных разборок. Чудно.
25 июля, 16:28
Фёдор Сергеев
31001255
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