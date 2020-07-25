В Москве задержали около 15 участников несогласованной акции

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В центре Москвы прошла несогласованная акция в поддержку бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала и основателя движения "За новый социализм" Николая Платошкина. Как передает корреспондент РИА Новости, задержаны около 15 человек.
Участники акции планировали передать в Генпрокуратуру заявления в поддержку Фургала и Платошкина. Они собрались на Тверской площади, после чего направились к зданию Генпрокуратуры. По пути нескольких участников задержала полиция.
Акция не была согласована с московскими властями.
Точное число задержанных столичный главк МВД пока не сообщил.
Фургала обвиняют в причастности к хабаровской преступной группировке и организации убийств в 2000-х годах. Его задержали 9 июля, после чего сразу отправили в Москву, где Басманный суд арестовал его на два месяца. Вину Фургал не признает.
Двадцатого июля президент Владимир Путин отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Михаил Дегтярев.
Уголовное дело против Платошкина возбудили в начале июня. Речь идет о склонении к массовым беспорядкам и распространении фейков. Сейчас Платошкин находится под домашним арестом, вину он не признает.
В сентябре 2019 года Платошкин баллотировался от КПРФ на дополнительных выборах депутатов Госдумы по Комсомольскому одномандатному избирательному округу № 70 в Хабаровском крае, но проиграл представителю ЛДПР.