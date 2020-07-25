Из Дубая вылетел вывозной рейс с россиянами на борту

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Вывозной рейс авиакомпании Вывозной рейс авиакомпании Emirates с россиянами на борту благополучно вылетел из Международного аэропорта эмирата Дубай в субботу утром, сообщает генконсульство России в Дубае

"Вывозной рейс EK2507, осуществляемый авиакомпанией "Эмирейтс", с гражданами Российской Федерации ... благополучно вылетел из Международного аэропорта эмирата Дубай в 9.40 утра", - говорится в сообщении , опубликованном в официальном аккаунте генконсульства в Facebook

Уточняется, что на борт самолета, следующего по маршруту Дубай — Москва поднялись 289 человек, включая транзитных пассажиров, летящих через Эмираты. Среди них - граждане Индии, Судана, США, Малайзии, Саудовской Аравии, Бахрейна, Австралии, ЮАР, Сингапура, Пакистана и других стран.

В ведомстве отметили слаженное взаимодействие генконсульства России в Дубае с Минкомсвязью России и коллегами из диппредставительств по всему миру, благодаря чему рейс благополучно состоялся.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

В пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о возобновлении международного авиасообщения с 1 августа, рейсы будут выполняться из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.