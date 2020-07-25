Росгвардия вторые сутки ищет пропавшего в Крыму трехлетнего ребенка

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Военнослужащие и сотрудники Росгвардии участвуют в поисках трехлетнего ребенка, пропавшего накануне в Симферопольском районе Крыма, заявили в субботу в пресс-службе ведомства.
"Вторые сутки в селе Строгановка Симферопольского района более 70 военнослужащих Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками ОМОНа, полицейские, специалисты МЧС и волонтеры разыскивают пропавшего несовершеннолетнего местного жителя", — говорится в сообщении.
В Росгвардии сообщают, что в настоящее время территория поиска расширена.
"По факту исчезновения малолетнего ребенка возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении.
21 ноября 2019, 16:19АкцентыГлавное – не медлить. Что делать, если пропал ребенокСтрах, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения не беспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на счету – поиск нужно начинать как можно скорее.