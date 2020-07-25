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Росгвардия вторые сутки ищет пропавшего в Крыму трехлетнего ребенка
Военнослужащие и сотрудники Росгвардии участвуют в поисках трехлетнего ребенка, пропавшего накануне в Симферопольском районе Крыма, заявили в субботу в... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T20:44
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
республика крым
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), республика крым, происшествия

Росгвардия вторые сутки ищет пропавшего в Крыму трехлетнего ребенка

15:54 25.07.2020 (обновлено: 20:44 25.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРосгвардия
Росгвардия
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Росгвардия. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Военнослужащие и сотрудники Росгвардии участвуют в поисках трехлетнего ребенка, пропавшего накануне в Симферопольском районе Крыма, заявили в субботу в пресс-службе ведомства.

"Вторые сутки в селе Строгановка Симферопольского района более 70 военнослужащих Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками ОМОНа, полицейские, специалисты МЧС и волонтеры разыскивают пропавшего несовершеннолетнего местного жителя", — говорится в сообщении.

В Росгвардии сообщают, что в настоящее время территория поиска расширена.
"По факту исчезновения малолетнего ребенка возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении.
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21 ноября 2019, 16:19Акценты
Главное – не медлить. Что делать, если пропал ребенокСтрах, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения не беспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на счету – поиск нужно начинать как можно скорее.
6324930
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Республика КрымПроисшествия
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