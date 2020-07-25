https://ria.ru/20200725/1574912604.html
В Кабардино-Балкарии двое туристов пострадали из-за камнепада в горах
Двое туристов пострадали в результате камнепада в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, спасатели на вертолете спустили их вниз и передали медикам,... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T15:51
2020-07-25T15:51
туризм
новости - туризм
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
черекский район
происшествия
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https://ria.ru/20200723/1574757768.html
черекский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/150575/10/1505751072_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_cdbf0c7ce1c4ff5e4bfb770eb9a5ef7a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), черекский район, происшествия