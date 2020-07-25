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В Кабардино-Балкарии двое туристов пострадали из-за камнепада в горах
Двое туристов пострадали в результате камнепада в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, спасатели на вертолете спустили их вниз и передали медикам,... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T15:51
туризм
новости - туризм
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
черекский район
происшествия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, новости - туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), черекский район, происшествия

В Кабардино-Балкарии двое туристов пострадали из-за камнепада в горах

15:51 25.07.2020
606
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкВысокогорный поисково-спасательный отряд МЧС РФ
Высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС РФ
© РИА Новости / Денис Абрамов
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НАЛЬЧИК, 25 июл - РИА Новости. Двое туристов пострадали в результате камнепада в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, спасатели на вертолете спустили их вниз и передали медикам, сообщает региональное ГУ МЧС.
"В субботу поступило сообщение, что в ущелье Безенги в Черекском районе на перевале Урал на высоте 3600 метров турист из города Венев и туристка из города Уфа попросили о помощи. В результате камнепада они получили различные травмы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что к 14.00 мск спасатели Эльбрусского поисково-спасательного отряда МЧС России на коммерческом вертолете фирмы Heliaction эвакуировали пострадавших в республиканскую клиническую больницу в Нальчике.
"Состояние пострадавших стабильное", - отмечает МЧС.
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ТуризмНовости - ТуризмМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Черекский районПроисшествия
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