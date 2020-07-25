https://ria.ru/20200725/1574912508.html
Медведев поздравил российских следователей с профессиональным праздником
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия России с профессиональным праздником, отметив их... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T15:50
2020-07-25T15:50
дмитрий медведев
следственный комитет россии (ск рф)
совет безопасности рф
общество
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, следственный комитет россии (ск рф), совет безопасности рф, общество
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия России с профессиональным праздником, отметив их большую роль в укреплении законности и правопорядка и самоотдачу в отстаивании интересов государства и общества. Об этом говорится в поздравлении, распространенном секретариатом замглавы Совбеза
.
"С момента своего основания следственная служба играет большую роль в укреплении законности и правопорядка в стране. Предотвращать экстремистские выступления и террористические акты, бороться с криминалом и коррупцией - ваша ежедневная кропотливая, крайне напряженная работа. Вы выполняете ее честно, самоотверженно, руководствуясь принципами объективности. И не только добиваетесь наказания для виновных, но и защищаете тех, кто пострадал от действий преступников. От вас напрямую зависит вера людей в справедливость и торжество закона, а значит, авторитет самого государства", - отмечается в поздравлении.
Замглавы Совбеза отметил, что в настоящее время органы следствия России способны надежно и оперативно решать самые сложные задачи. "Важно, что вы постоянно совершенствуете механизмы своей работы, внедряете передовые технологии, уделяете серьезное внимание подготовке квалифицированных кадров. Уверен, что вы продолжите трудиться с полной самоотдачей, добросовестно отстаивая интересы государства и общества", - подчеркнул Медведев.