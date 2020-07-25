Медведев поздравил российских следователей с профессиональным праздником

"С момента своего основания следственная служба играет большую роль в укреплении законности и правопорядка в стране. Предотвращать экстремистские выступления и террористические акты, бороться с криминалом и коррупцией - ваша ежедневная кропотливая, крайне напряженная работа. Вы выполняете ее честно, самоотверженно, руководствуясь принципами объективности. И не только добиваетесь наказания для виновных, но и защищаете тех, кто пострадал от действий преступников. От вас напрямую зависит вера людей в справедливость и торжество закона, а значит, авторитет самого государства", - отмечается в поздравлении.