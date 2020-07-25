Бронемашина затонула при преодолении Керченского пролива

МОСКВА, 25 июля — РИА Новости. При форсировании Керченского пролива затонул бронетранспортер, сообщил пресс-секретарь межрегиональной общественной организации "Военно-техническое общество" Андрей Коннов.

В рамках акции "Керченский десант "Дорога мужества" три бронемашины должны были преодолеть пролив. Они стартовали с берега станицы Тамань (поселок Рыбацкое), конечная цель — берег в районе поселка Героевское (ранее Эльтиген) в Керчи . Дистанция перехода составляла 15 километров.

На появившихся в Сети кадрах видно, как один из бронетранспортеров неожиданно ушел под воду. Спасатели эвакуировали экипаж, никто не пострадал.

Что случилось?

По словам Коннова, пройдя около пяти километров, одна из машин попала на участок с неслабым течением.

"На это наложился фактор сильного бокового ветра, о котором мы не были предупреждены. Ветер оказался сильнее, чем мы ожидали. Таким образом, вода начала поступать в БРДМ-2", — рассказал он.

По его словам, штатные системы работали и выкачивали воду, однако она прибывала очень быстро.

После спасения экипажа специалисты попытались сохранить бронетранспортер, однако они потерпели неудачу.

Две других машины по требованию МЧС вернулись обратно, на точку старта в Тамань.

Организаторы акции планируют достать затонувший бронетранспортер из воды.