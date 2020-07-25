https://ria.ru/20200725/1574912436.html
Бронемашина затонула при преодолении Керченского пролива
При форсировании Керченского пролива затонул бронетранспортер, сообщил пресс-секретарь межрегиональной общественной организации "Военно-техническое общество"... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T15:49
2020-07-25T15:49
керченский пролив
происшествия
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https://ria.ru/20200725/1574906981.html
Евгений Некрасов
Надо было сразу в кругосветку, через Тихий океан идти.
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керченский пролив
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Бронетранспортер уходит под воду в Керченском проливе
БРДМ ушёл на дно в Керченском проливе: экипаж успели спасти. Машина утонула на расстоянии около 7 километров от таманского берега на глубине 7-8 метров. Сейчас решается вопрос о возможности поднятия техники.
2020-07-25T15:49
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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керченский пролив, происшествия
МОСКВА, 25 июля — РИА Новости. При форсировании Керченского пролива затонул бронетранспортер, сообщил пресс-секретарь межрегиональной общественной организации "Военно-техническое общество" Андрей Коннов.
В рамках акции "Керченский десант "Дорога мужества" три бронемашины должны были преодолеть пролив. Они стартовали с берега станицы Тамань
(поселок Рыбацкое), конечная цель — берег в районе поселка Героевское (ранее Эльтиген) в Керчи
. Дистанция перехода составляла 15 километров.
На появившихся в Сети кадрах видно, как один из бронетранспортеров неожиданно ушел под воду. Спасатели эвакуировали экипаж, никто не пострадал.
Что случилось?
По словам Коннова, пройдя около пяти километров, одна из машин попала на участок с неслабым течением.
"На это наложился фактор сильного бокового ветра, о котором мы не были предупреждены. Ветер оказался сильнее, чем мы ожидали. Таким образом, вода начала поступать в БРДМ-2", — рассказал он.
По его словам, штатные системы работали и выкачивали воду, однако она прибывала очень быстро.
После спасения экипажа специалисты попытались сохранить бронетранспортер, однако они потерпели неудачу.
Две других машины по требованию МЧС
вернулись обратно, на точку старта в Тамань.
Организаторы акции планируют достать затонувший бронетранспортер из воды.
"Он дорог как память и как детище. Угрозы разлива топлива нет, потому что в БРДМ-2 баки герметичные", — подчеркнул Коннов.