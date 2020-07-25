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Китай выразил протест США за вторжение в консульство в Хьюстоне
Китай выразил протест и сделал представление США за то, что представители американских властей вторглись на территорию китайского консульства в Хьюстоне после... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T15:43
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
морган ортагус, сычуань, мид кнр, хьюстон, сша, в мире

Китай выразил протест США за вторжение в консульство в Хьюстоне

15:43 25.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГенеральное консульство КНР в Хьюстоне
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне
© РИА Новости / Стрингер
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Генеральное консульство КНР в Хьюстоне
ПЕКИН, 25 июл - РИА Новости. Китай выразил протест и сделал представление США за то, что представители американских властей вторглись на территорию китайского консульства в Хьюстоне после того, как его покинули китайские дипломаты, заявил в субботу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ранее газета Houston Chronicle сообщила, что китайские дипломаты освободили закрытое по требованию США генконсульство КНР в Хьюстоне, после чего в здание вошли американские чиновники. По данным газеты, спустя 40 минут после установленного для закрытия консульства времени мужчина, который, вероятно, является представителем госдепа США, и еще несколько человек вошли в здание.
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23 июля, 09:29Сказано в эфире
Новый раунд войны США с Китаем? Что будет дальшеПрезидент США Дональд Трамп допустил закрытие некоторых китайских дипмиссий на территории страны вслед за генконсульством в Хьюстоне. В эфире радио Sputnik политолог Евгения Войко рассказала, как, по ее мнению, будет развиваться ситуация.
"Здание генерального консульства Китая в Хьюстоне является территорией дипломатического консульства, а также государственной собственностью Китая. В соответствии с "Венской конвенцией о консульских сношениях" и консульским соглашением Китая и США, американская сторона никоим образом не должна вторгаться на территорию генерального консульства Китая в Хьюстоне", - заявил дипломат, слова которого опубликованы на сайте внешнеполитического ведомства.
По его словам, "Китай выразил резкое недовольство и решительный протест за насильственное вторжение американской стороны на территорию генерального консульства Китая в Хьюстоне, китайская сторона уже сделала США строгое представление".
"Китай в связи с этим предпримет законные и необходимые ответные меры", - указал он.
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22 июля, 08:00
"Китай нанесет удар по Европе": США начали добивать глобализацию
Ранее США потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне. МИД КНР назвал это решение политической провокацией и заявил, что примет ответные действия. Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон поручил закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне, чтобы обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев.
После этого МИД КНР потребовал, чтобы генконсульство США в Чэнду провинции Сычуань прекратило деятельность. Внешнеполитическое ведомство назвало требования КНР о закрытии американского диппредставительства в Чэнду законным и необходимым ответом. Ответственность за возникшую ситуацию полностью лежит на Вашингтоне, подчеркнул МИД Китая.
115170133
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Морган ОртагусСычуаньМИД КНРХьюстонСШАВ мире
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