Китай выразил протест США за вторжение в консульство в Хьюстоне

Новый раунд войны США с Китаем? Что будет дальше Президент США Дональд Трамп допустил закрытие некоторых китайских дипмиссий на территории страны вслед за генконсульством в Хьюстоне. В эфире радио Sputnik политолог Евгения Войко рассказала, как, по ее мнению, будет развиваться ситуация.