Китай выразил протест США за вторжение в консульство в Хьюстоне

Ранее газета Houston Chronicle сообщила, что китайские дипломаты освободили закрытое по требованию США генконсульство КНР в Хьюстоне, после чего в здание вошли американские чиновники. По данным газеты, спустя 40 минут после установленного для закрытия консульства времени мужчина, который, вероятно, является представителем госдепа США, и еще несколько человек вошли в здание.
23 июля, 09:29Сказано в эфиреНовый раунд войны США с Китаем? Что будет дальшеПрезидент США Дональд Трамп допустил закрытие некоторых китайских дипмиссий на территории страны вслед за генконсульством в Хьюстоне. В эфире радио Sputnik политолог Евгения Войко рассказала, как, по ее мнению, будет развиваться ситуация.
"Здание генерального консульства Китая в Хьюстоне является территорией дипломатического консульства, а также государственной собственностью Китая. В соответствии с "Венской конвенцией о консульских сношениях" и консульским соглашением Китая и США, американская сторона никоим образом не должна вторгаться на территорию генерального консульства Китая в Хьюстоне", - заявил дипломат, слова которого опубликованы на сайте внешнеполитического ведомства.
По его словам, "Китай выразил резкое недовольство и решительный протест за насильственное вторжение американской стороны на территорию генерального консульства Китая в Хьюстоне, китайская сторона уже сделала США строгое представление".
"Китай в связи с этим предпримет законные и необходимые ответные меры", - указал он.
Ранее США потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне. МИД КНР назвал это решение политической провокацией и заявил, что примет ответные действия. Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон поручил закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне, чтобы обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев.
После этого МИД КНР потребовал, чтобы генконсульство США в Чэнду провинции Сычуань прекратило деятельность. Внешнеполитическое ведомство назвало требования КНР о закрытии американского диппредставительства в Чэнду законным и необходимым ответом. Ответственность за возникшую ситуацию полностью лежит на Вашингтоне, подчеркнул МИД Китая.