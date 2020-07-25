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Глава минздрава Хакасии подал в отставку
Министр здравоохранения Хакасии Владимир Костюш подал в отставку по собственному желанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T15:40
валентин коновалов
республика хакасия
политика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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валентин коновалов, республика хакасия, политика

Глава минздрава Хакасии подал в отставку

15:40 25.07.2020
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© Фото : пресс-служба правительства республики Хакасия Министр здравоохранения Республики Хакасия Владимир Костюш
Министр здравоохранения Республики Хакасия Владимир Костюш
© Фото : пресс-служба правительства республики Хакасия
Министр здравоохранения Республики Хакасия Владимир Костюш. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 25 июл – РИА Новости. Министр здравоохранения Хакасии Владимир Костюш подал в отставку по собственному желанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики.
"Он написал заявление об увольнении по собственному желанию", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос об увольнении министра.
Ряд СМИ предположил, что отставка связана с ситуацией с невыплатами медикам за работу с больными коронавирусом. В пресс-службе сообщили, что увольнение не связано с этим.
Владимир Костюш работал министром здравоохранения республики с 2017 года.
В мае сообщалось, что глава республики Валентин Коновалов получил представление прокуратуры из-за нарушений при выплате медикам. Все замечания были устранены.
И.о. заместителя главы Хакасии - министр строительства и ЖКХ Сергей Новиков
22 июля, 15:41
СК завершил расследование дела о взятках бывшего и.о. замглавы Хакасии
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Валентин КоноваловРеспублика ХакасияПолитика
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