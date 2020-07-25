https://ria.ru/20200725/1574912200.html
Глава минздрава Хакасии подал в отставку
Министр здравоохранения Хакасии Владимир Костюш подал в отставку по собственному желанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T15:40
2020-07-25T15:40
валентин коновалов
республика хакасия
политика
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https://ria.ru/20200722/1574724869.html
республика хакасия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валентин коновалов, республика хакасия, политика