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Распространение нового коронавируса
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В Палестине выявили 382 новых случая COVID-19
Один человек скончался, выявлены 382 новых случая заражения коронавирусом в Палестине за минувшие сутки, сообщила в субботу на пресс конференции министр... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T15:29
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
хеврона
палестина
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353
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коронавирус covid-19, хеврона, палестина

В Палестине выявили 382 новых случая COVID-19

15:29 25.07.2020
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© РИА Новости / Алия СудаковаУлицы Вифлеема во время режима карантинной блокады
Улицы Вифлеема во время режима карантинной блокады
© РИА Новости / Алия Судакова
Улицы Вифлеема во время режима карантинной блокады. Архивное фото
ГАЗА, 25 июл - РИА Новости. Один человек скончался, выявлены 382 новых случая заражения коронавирусом в Палестине за минувшие сутки, сообщила в субботу на пресс конференции министр здравоохранения Май эль-Кела.
"Один гражданин скончался, выявлены 382 новых случая коронавирусной инфекции за сутки на палестинских территориях. При этом за последние сутки 626 пациентов полностью выздоровели", - заявила эль-Кела.
Министр подчеркнула, что общее количество инфицированных составило 12 794 человека.
"Пятнадцать пациентов госпитализированы в реанимации, в том числе трое пациентов находятся на искусственной вентиляции лёгких", - добавила она.
Министр здравоохранения сообщила, что количество заражений в районе Хеврона снижается. "Две недели назад мы регистрировали более 500 новых случаев в день, на сегодня зарегистрированы только 64 случая. Это бросает вызов вирусу и останавливает его распространение", - сказала министр.
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На сегодняшний день число умерших с диагнозом COVID-19 на палестинских территориях составило 74 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ХевронаПалестина
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