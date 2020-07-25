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Болсонару получил отрицательный результат теста на коронавирус
Президент Бразилии Жаир Болсонару, у которого ранее выявили коронавирус, сообщил, что его новый тест на COVID-19 оказался отрицательным. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T15:26
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
жаир болсонару
бразилия
в мире
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, жаир болсонару, бразилия, в мире

Болсонару получил отрицательный результат теста на коронавирус

15:26 25.07.2020
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© REUTERS / Adriano MachadoПрезидент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару
© REUTERS / Adriano Machado
Президент Бразилии Жаир Болсонару. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару, у которого ранее выявили коронавирус, сообщил, что его новый тест на COVID-19 оказался отрицательным.
Заболевание у бразильского президента выявили 7 июля. Все сданные главой государства тесты на коронавирус до сих пор показывали наличие у него вируса.

"(Тест по типу – ред.) RT-PCR на Sars-Cov 2: отрицательный. Всем хорошего дня", - написал президент в Twitter, прикрепив к сообщению фото, на котором демонстрирует всем тест, улыбку и поднятый вверх большой палец.

Президент, которому 65 лет, активно критикует положения, ограничивающие торговлю и услуги в бразильских штатах для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, и выступает за необходимость "вертикальной изоляции", при которой должны оставаться дома только граждане из группы риска и старше 60 лет. В марте Болсонару заявлял, что никакой коронавирус не смог бы его сломить, и на фоне объявленной ВОЗ пандемии называл болезнь "небольшим гриппом".
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Жаир БолсонаруБразилияВ мире
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