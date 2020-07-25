https://ria.ru/20200725/1574911459.html
В ЮВО завершили расширенную проверку боеготовности войск
Войска Южного военного округа вернулись в пункты дислокации после дополнительных задач по проверке боеготовности, сообщили в субботу в пресс-службе округа. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T15:19
2020-07-25T15:19
россия
южный военный округ
безопасность
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россия, южный военный округ, безопасность
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости.
Войска Южного военного округа
вернулись в пункты дислокации после дополнительных задач по проверке боеготовности, сообщили в субботу в пресс-службе округа.
Внезапная проверка боеготовности прошла в российских войсках с 17 по 21 июля. После нее войска ЮВО практически в полном составе вышли на полигоны, чтобы уточнить готовность округа к стратегическому командно-штабному учению "Кавказ-2020".
"Войска ЮВО завершили выполнение задач внезапной проверки боевой готовности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в пункты постоянной дислокации вернулись более 170 механизированных колонн соединений и воинских частей, в том числе более 30 батальонных тактических групп и усиленных рот мотострелковых и танковых частей, принимавших участие в учениях с самого начала внезапной проверки.
"В полевых условиях продолжают выполнять задачи боевой подготовки артиллеристы и ракетчики ЮВО в рамках полевого выхода в составе подразделений ракетных войск и артиллерии. Также на учебных полях проводят плановые занятия разведподразделения из состава общевойсковых объединений и соединений специального назначения ЮВО", - добавили в пресс-службе.