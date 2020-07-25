В ЮВО завершили расширенную проверку боеготовности войск

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Войска Войска Южного военного округа вернулись в пункты дислокации после дополнительных задач по проверке боеготовности, сообщили в субботу в пресс-службе округа.

Внезапная проверка боеготовности прошла в российских войсках с 17 по 21 июля. После нее войска ЮВО практически в полном составе вышли на полигоны, чтобы уточнить готовность округа к стратегическому командно-штабному учению "Кавказ-2020".

"Войска ЮВО завершили выполнение задач внезапной проверки боевой готовности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в пункты постоянной дислокации вернулись более 170 механизированных колонн соединений и воинских частей, в том числе более 30 батальонных тактических групп и усиленных рот мотострелковых и танковых частей, принимавших участие в учениях с самого начала внезапной проверки.