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Жители Хабаровска вышли на новую несогласованную акцию
В Хабаровске завершилась новая несогласованная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T16:50
россия
сергей фургал
хабаровск
иркутск
общество
происшествия
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Мирные митинги.В чем нарушение Конституции?А вот на обноление в Конституции права нет.
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россия
хабаровск
иркутск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
россия, сергей фургал, хабаровск, иркутск, общество, происшествия

Жители Хабаровска вышли на новую несогласованную акцию

15:15 25.07.2020 (обновлено: 16:50 25.07.2020)
24758
© РИА Новости / Викентий Барковский / Перейти в фотобанкАкция протеста
Акция протеста
© РИА Новости / Викентий Барковский
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Акция протеста. Архивное фото
МОСКВА, 25 июля — РИА Новости. В Хабаровске завершилась новая несогласованная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие длилось около четырех часов, в нем приняли участие несколько тысяч человек.
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В этот раз колонна немного изменила маршрут. Протестующие не стали сворачивать на улице Пушкина, а последовали до улицы Дикопольцева, чтобы пройти мимо мэрии города. Там они потребовали отставки мэра Сергея Кравчука. Затем участники несогласованной акции двинулись в сторону площади Ленина, где обычно проходят митинги.
Перед зданием правительства региона люди собрались с флагами Хабаровского края и Хабаровска, России, также был флаг Нанайского района. На акции присутствовали не только местные жители, но и приезжие других городов. В частности, на митинге выступил основатель комитета спасения скверов в Екатеринбурге Иван Волков.
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Также слово брали жители Владивостока, Иркутска, Николаевска-на-Амуре, Ванино и Совгавани.
После завершения несогласованной акции на площади под окнами администрации края расстелили большой плакат с фотографией Фургала и надписью "Суд в Хабаровске. Открытый суд. Суд присяжных".
Как сообщил РИА Новости представитель силовых структур, на шествии было около восьми тысяч человек. Мэрия ранее сообщала о 6,5 тысячи участников.

Реакция Дегтярева

Врио губернатора Михаил Дегтярев, который занял эту должность после Фургала, отмечал, что изначально хабаровчане отреагировали на арест бывшего главы региона достойно, однако сейчас все подогревается, в том числе извне.
Также Дегтярев отмечал, что на несанкционированных митингах возможны провокации.
Кроме того, в Хабаровском крае действует режим повышенной готовности, и публичные массовые мероприятия запрещены. В Хабаровске, например, несмотря на все меры профилактики, эпидемиологическая ситуация остается непростой.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев на пресс-конференции.
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"Есть оперативные данные, это правда. Мы собирались со всеми руководителями органов - полиции, прокуратуры, ФСБ, Росгвардии, Следственного комитета. Обменялись информацией по криминогенной обстановке. В целом, она спокойная в крае, но есть опасность некоторых провокаций. Чтобы их избежать, я всех призываю сохранять спокойствие. По возможности заняться своими делами, соблюдать социальную дистанцию", — сказал он ранее журналистам.
Дегтярев отметил, что у оперативников есть информация об организаторах акций.

Дело Фургала

Фургала задержали 9 июля и сразу же отправили в Москву. В пятницу Басманный суд арестовал его на два месяца. Фургал находится в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщала, что у следствия есть неопровержимые доказательства причастности экс-губернатора к организации убийств бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также к покушению на Александра Смольского. Предполагается, что эти преступления связаны с продвижением интересов экс-губернатора в бизнесе.
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В понедельник Владимир Путин назначил врио губернатора Хабаровского края Дегтярева, а Фургала отправил в отставку "в связи с утратой доверия". Президент пожелал новому врио главы региона успехов и призвал его не забывать о стратегических планах развития края.
"Нужно заниматься текущими делами. Но, конечно, нужно смотреть и в будущее, на перспективу", — сказал он.
Во вторник Дегтярев прибыл в Хабаровск, его представили кабинету министров края.
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РоссияСергей ФургалХабаровскИркутскОбществоПроисшествия
Популярные комментарии
Когда люди мирно и цивилизованно требуют что-то от власти , то их как-будто не слышат ! "Независимые" сми тихо объезжают тему, зомбоящик "прикинулся ветошью и не отсвечивает" ..... Не уж-то надо как во Франции или США?
25 июля, 16:08
levshin_a57
585102138
Мирные митинги.В чем нарушение Конституции?А вот на обноление в Конституции права нет.
25 июля, 16:24
Жан Чери
574101118
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