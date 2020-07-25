Жители Хабаровска вышли на новую несогласованную акцию

МОСКВА, 25 июля — РИА Новости. В Хабаровске завершилась новая несогласованная акция в поддержку арестованного экс-губернатора В Хабаровске завершилась новая несогласованная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала , передает корреспондент РИА Новости.

Мероприятие длилось около четырех часов, в нем приняли участие несколько тысяч человек.

В этот раз колонна немного изменила маршрут. Протестующие не стали сворачивать на улице Пушкина, а последовали до улицы Дикопольцева, чтобы пройти мимо мэрии города. Там они потребовали отставки мэра Сергея Кравчука. Затем участники несогласованной акции двинулись в сторону площади Ленина, где обычно проходят митинги.

Перед зданием правительства региона люди собрались с флагами Хабаровского края Хабаровска , России, также был флаг Нанайского района . На акции присутствовали не только местные жители, но и приезжие других городов. В частности, на митинге выступил основатель комитета спасения скверов в Екатеринбурге Иван Волков.

После завершения несогласованной акции на площади под окнами администрации края расстелили большой плакат с фотографией Фургала и надписью "Суд в Хабаровске. Открытый суд. Суд присяжных".

Как сообщил РИА Новости представитель силовых структур, на шествии было около восьми тысяч человек. Мэрия ранее сообщала о 6,5 тысячи участников.

Реакция Дегтярева

Врио губернатора Михаил Дегтярев , который занял эту должность после Фургала, отмечал, что изначально хабаровчане отреагировали на арест бывшего главы региона достойно, однако сейчас все подогревается, в том числе извне.

Также Дегтярев отмечал, что на несанкционированных митингах возможны провокации.

Кроме того, в Хабаровском крае действует режим повышенной готовности, и публичные массовые мероприятия запрещены. В Хабаровске, например, несмотря на все меры профилактики, эпидемиологическая ситуация остается непростой.

"Есть оперативные данные, это правда. Мы собирались со всеми руководителями органов - полиции, прокуратуры, ФСБ Росгвардии , Следственного комитета. Обменялись информацией по криминогенной обстановке. В целом, она спокойная в крае, но есть опасность некоторых провокаций. Чтобы их избежать, я всех призываю сохранять спокойствие. По возможности заняться своими делами, соблюдать социальную дистанцию", — сказал он ранее журналистам.

Дегтярев отметил, что у оперативников есть информация об организаторах акций.

Дело Фургала

Фургала задержали 9 июля и сразу же отправили в Москву . В пятницу Басманный суд арестовал его на два месяца. Фургал находится в СИЗО " Лефортово ", виновным себя не признает.

Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщала, что у следствия есть неопровержимые доказательства причастности экс-губернатора к организации убийств бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также к покушению на Александра Смольского. Предполагается, что эти преступления связаны с продвижением интересов экс-губернатора в бизнесе.

В понедельник Владимир Путин назначил врио губернатора Хабаровского края Дегтярева, а Фургала отправил в отставку "в связи с утратой доверия". Президент пожелал новому врио главы региона успехов и призвал его не забывать о стратегических планах развития края.

"Нужно заниматься текущими делами. Но, конечно, нужно смотреть и в будущее, на перспективу", — сказал он.