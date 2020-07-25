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СК показал видео допросов по делу о фото нацистов на "Бессмертном полку"
Следственный комитет опубликовал видео обысков и допроса фигурантов дел о реабилитации нацизма из-за публикаций фотографий нацистов на сайте "Бессмертного... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T15:23
бессмертный полк
следственный комитет россии (ск рф)
кемерово
нюрнберг
пермь
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кемерово
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РИА Новости
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Обыски и допросы фигурантов уголовных дел о реабилитации нацизма. Кадры СК РФ
СК показал кадры обысков и допросов в Перми и Кемерове фигурантов новых уголовных дел о размещении на сайте "Бессмертного полка" фото нацистов
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бессмертный полк, следственный комитет россии (ск рф), кемерово, нюрнберг, пермь, происшествия

СК показал видео допросов по делу о фото нацистов на "Бессмертном полку"

15:23 25.07.2020
2068
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео обысков и допроса фигурантов дел о реабилитации нацизма из-за публикаций фотографий нацистов на сайте "Бессмертного полка".
На кадрах показано, как сотрудники МВД проводят обыски у двух подозреваемых — жителя Кемерово Дмитрия Бородаенко, а также жителя Перми Максима Гусева, которые, по версии следствия, загрузили на сайт "Банк памяти" фотографии нацистов. Кроме того, допрошенный житель Кемерово признал, что он был "не прав".
Ранее сообщалось, что СК завел еще два новых уголовных дела о реабилитации нацизма после акции "Бессмертный полк".
Шествие "Бессмертного полка" началось 9 мая в режиме онлайн. Однако среди снимков были найдены фотографии нацистских преступников. При этом они были указаны под другими именами. Следователи посчитали эти действия одобрением преступлений нацистского режима, установленных приговором трибунала в Нюрнберге. Было возбуждено несколько уголовных дел. Согласно данным СК, фотографии загрузили несколько десятков человек. Среди которых есть и иностранцы.
Медиаэкран с портретами участников Великой Отечественной войны на Курортном проспекте в Сочи во время трансляции акции Бессмертный полк онлайн
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Бессмертный полкСледственный комитет России (СК РФ)КемеровоНюрнбергПермьПроисшествия
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