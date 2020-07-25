СК показал видео допросов по делу о фото нацистов на "Бессмертном полку"

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео обысков и допроса фигурантов дел о реабилитации нацизма из-за публикаций фотографий нацистов на сайте "Бессмертного полка".
На кадрах показано, как сотрудники МВД проводят обыски у двух подозреваемых — жителя Кемерово Дмитрия Бородаенко, а также жителя Перми Максима Гусева, которые, по версии следствия, загрузили на сайт "Банк памяти" фотографии нацистов. Кроме того, допрошенный житель Кемерово признал, что он был "не прав".
Ранее сообщалось, что СК завел еще два новых уголовных дела о реабилитации нацизма после акции "Бессмертный полк".
Шествие "Бессмертного полка" началось 9 мая в режиме онлайн. Однако среди снимков были найдены фотографии нацистских преступников. При этом они были указаны под другими именами. Следователи посчитали эти действия одобрением преступлений нацистского режима, установленных приговором трибунала в Нюрнберге. Было возбуждено несколько уголовных дел. Согласно данным СК, фотографии загрузили несколько десятков человек. Среди которых есть и иностранцы.