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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200725/1574910994.html
В Ивановской области число жертв коронавируса достигло 79
Пятеро пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Ивановской области, общее число летальных случаев в регионе выросло до 79,... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T15:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
ивановская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус в россии, ивановская область

В Ивановской области число жертв коронавируса достигло 79

15:09 25.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФельдшер скорой медицинской помощи
Фельдшер скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Максим Блинов
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Фельдшер скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 25 июл - РИА Новости. Пятеро пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Ивановской области, общее число летальных случаев в регионе выросло до 79, сообщает облправительство.
По состоянию на 24 июля в Ивановской области зарегистрированы 6265 случаев коронавирусной инфекции, за сутки поставлены 43 диагноза. Из новых случаев у 35 человек диагностировали пневмонию и ОРВИ.
"Суммарно 79 пациентов (плюс пять за сутки) с диагнозом COVID-19 скончались", - говорится в сообщении.
За сутки выздоровели 64 человека. Всего к настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 4682 пациента с подтвержденным COVID-19.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
24 июля, 13:03Распространение нового коронавируса
Мурашко рассказал о переговорах по поставкам вакцины от COVID-19 в ШОС
Население Ивановской области, по данным на 2020 год, составляет 997 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииИвановская область
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