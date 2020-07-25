Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 123

"За период наблюдения в области отмечено 123 летальных случая, 5103 пациента с коронавирусом в регионе выздоровели, в том числе за 24 июля - 82 человека", - говорится в сообщении.

За сутки с признаками острых респираторных вирусных инфекций за медицинской помощью обратились 205 человек, у всех - среднетяжелые и тяжелые формы, госпитализированы 42 пациента с признаками внебольничной пневмонии. Всего на стационарном лечении находятся 18 пациентов с ОРВИ и 469 - с пневмонией.