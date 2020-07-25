Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 123

ВОРОНЕЖ, 22 июл - РИА Новости. Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло со 121 до 123, число выздоровевших превысило 5,1 тысячи, сообщила администрация региона.
К 24 июля в области скончался 121 пациент.
"За период наблюдения в области отмечено 123 летальных случая, 5103 пациента с коронавирусом в регионе выздоровели, в том числе за 24 июля - 82 человека", - говорится в сообщении.
За сутки с признаками острых респираторных вирусных инфекций за медицинской помощью обратились 205 человек, у всех - среднетяжелые и тяжелые формы, госпитализированы 42 пациента с признаками внебольничной пневмонии. Всего на стационарном лечении находятся 18 пациентов с ОРВИ и 469 - с пневмонией.
Всего в области зарегистрировано 5433 случая COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.