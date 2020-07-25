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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200725/1574910810.html
Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 123
Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло со 121 до 123, число выздоровевших превысило... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T15:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
владимирская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, владимирская область

Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 123

15:04 25.07.2020
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© РИА Новости . Владимир АстапковичВрач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 22 июл - РИА Новости. Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло со 121 до 123, число выздоровевших превысило 5,1 тысячи, сообщила администрация региона.
К 24 июля в области скончался 121 пациент.
"За период наблюдения в области отмечено 123 летальных случая, 5103 пациента с коронавирусом в регионе выздоровели, в том числе за 24 июля - 82 человека", - говорится в сообщении.
За сутки с признаками острых респираторных вирусных инфекций за медицинской помощью обратились 205 человек, у всех - среднетяжелые и тяжелые формы, госпитализированы 42 пациента с признаками внебольничной пневмонии. Всего на стационарном лечении находятся 18 пациентов с ОРВИ и 469 - с пневмонией.
В лаборатории
Вчера, 09:14Распространение нового коронавируса
В России провели более 26,6 миллиона тестов на COVID-19
Всего в области зарегистрировано 5433 случая COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииВладимирская область
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